Group Ten bringt sich neben größter Platinmine der USA in Stellung

Hallo Nachbar! Es mag abgedroschen klingen, aber der beste Ort eine Mine zu finden, ist neben einer bestehenden Mine. Der Nachbar von Group Ten Metals (TSXV: PGE, FRA: 5D32) heißt Sibanye-Stillwater und ist nicht weniger als der größte Platin-Palladium-Produzent der USA mit geschätzten Vorräten von 80 Millionen Unzen und durchschnittlichen Gehalten von 16,8 Gramm pro Tonne!

Der Stillwater-Komplex gilt neben dem Bushveld-Komplex und Great Dyke im Süden Afrikas als eine der besten Adressen der Welt für PGE-Nickel-Kupfer-Metalle. Wenn das kein Coup ist! Beim Blick auf das (in der Meldung mitgelieferte) Luftbild reibt man sich die Augen: Group Ten hat sich –in aller Stille - direkt neben Stillwater eine 40 Quadratkilometer große Explorationslizenz zu 100 Prozent gesichert. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich diese Lizenzen zusammenhängend in einer Hand befinden. Glückwunsch!

Das ist schon ein Statement, gerichtet wohl nicht zuletzt an institutionelle Großinvestoren. Denn Group Ten hat offenbar schon mehr Informationen im Köcher. Es lohnt sich die Aussage von CEO Mike Rowley genau zu lesen. Er spricht von „umfassenden technischen Informationen“, die für das Projekt vorliegen. Zitat: „Dazu gehören auch die Daten aus den jüngsten Bodenprobenahmen, geophysikalischen Messungen und historischen Bohrungen. In Kombination mit neuen Technologien und den jüngsten verbesserten geologischen Kenntnissen zu diesen Systemen lässt dieses Datenmaterial das Potenzial für ein deutlich größeres mineralisiertes System im unteren Bereich des Stillwater-Komplexes erkennen als bisher angenommen.“ Das ist schon ein Wink mit dem Zaunpfahl. Für Investoren soll das wohl bedeuten: es kommen weitere News – und sehr wahrscheinlich keine schlechten.

Das Timing von Group Ten könnte nicht besser sein. Nickel und Kupfer erleben im Zusammenhang mit dem Batterieboom eine Renaissance. Insofern ist es bedeutsam, dass die Geschichte des Stillwater Komplexes gar nicht mit Platin begonnen hat, sondern eben mit Nickel und Kupfer. In den 1880er Jahren wurden hochgradige Nickel- und Kupfer-Sulfid-Mineralisierungen sowie später Chromitmineralisierung im unteren Bereich des Stillwater-Komplexes gefunden. Die Exploration und die Förderung dieser Metalle aus dem unteren Bereich wurden mit Unterbrechungen bis in die 1970er Jahre fortgesetzt. Das PGE-Potenzial des Stillwater-Komplexes wurde erstmals in den 1930er Jahren erkannt und führte schließlich zur Entdeckung der hochgradig mineralisierten Lagerstätte J-M Reef innerhalb des unteren bis mittleren Bereich des Stillwater-Komplexes in den 1970er Jahren. Zudem wurden mindestens sechs weitere Sulfidhorizonte mit PGE-Anreicherung und zusätzliche PGE-Vorkommen mit hohem Sulfidanteil im unteren Bereich des Stillwater-Komplexes entdeckt, die jetzt innerhalb des erweiterten Grundbesitzes von Group Ten liegen.

Wie sensibel die Märkte derzeit auf interessante Entdeckungen reagieren, hat jüngst die Nickel-Discovery von Garibaldi Resources (TSXV: GGI; FRA: RQM) gezeigt. Die Aktie von Garibaldi lief von 0,20 CAD im Juni dieses Jahres auf aktuell über 4 CAD. Am 31. Oktober hat Garibaldi eine Finanzierung über 10 Mio. CAD abgeschlossen, bei 3,15 CAD. Group Ten verfügt über das richtige technische Team. Wir sind gespannt, wann die Investoren in Toronto auf die Geschichte aufspringen. Kapital gibt es offenbar genügend, gute Projekte sind dagegen selten.



