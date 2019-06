Group Ten: Video zeigt gewaltige Dimension des Stillwater-West Projekts

Weil Bilder oft mehr sagen als Worte, hat Group Ten Metals (TSX.V: PGE; US OTC: PGEZF; FSE: 5D32) die Geschichte seiner Projektfortschritte auf dem polymetallischen Stillwater West Projekt in Montana seit dem Erwerb im Jahr 2017 jetzt erstmals in einem Video auf Youtube veröffentlicht.





Im Schnelldurchgang können Investoren jetzt die gewaltige Dimension des Projekts kennenlernen. Die Auswertung umfangreicher, geophysikalischer und geochemischen Daten sowie die Reinterpretation von 28.000 Bohrmetern aus 200 historischen Bohrungen legen nahe, dass sich eine polymetallische PGE-Cu-Ni-Mineralisierung (Platinum Group Elements) parallel zur bekannten Mine von Sibanye-Stillwater auf einer Länge von 14 Kilometern erstreckt.

Sibanye hatte die Mine mit Ressourcen von mehr als 80 Mio. Unzen Platin und Palladium im Jahr 2017 für rund 2,2 Milliarden USD erworben. Ungefähr zeitgleich hatte sich Group Ten die brachliegenden Lizenzen nebenan gesichert. Group Ten ist die erste Gesellschaft überhaupt, die Stillwater-West neu interpretiert und dabei auf Erkenntnisse zurückgreift, die im südafrikanischen Bushveld seit den 90er Jahren zur Entdeckung mehrerer Weltklasse Lagerstätten im so genannten Platreef Stil geführt haben, darunter auch Ivanhoe’s Platreef Mine mit 112 Mio. Unzen PGE-Equivalent. Chefgeologe David Broughton von Ivanhoe Mines ist vor kurzem als Berater zu Group Ten gestoßen.

Group Ten hat jetzt angekündigt, dass man noch in diesem Jahr erstmals eigene Bohrungen auf Stillwater-West durchführen will. Nicht nur Investoren dürften mit Spannung auf die Ergebnisse warten, sondern mit Sicherheit auch große Bergbaugesellschaften. Immerhin haben wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass jüngst der Fonds US Global seine Position bei Group Ten verdoppelt hat.

Abbildung 1: Übersicht über Stillwater-West, Montana USA.



