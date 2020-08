Group Ten: Proben erbringen hohe Platin- und Palladiumgehalte

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frisches Kapital konnte man erst kürzlich einsammeln und so macht sich die kanadische Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSXV PGE) mit Hochdruck daran, die nächste Explorationsrunde auf dem polymetallischen (Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Nickel, Kobalt) Stillwater West-Projekt einzuläuten. Dazu gehörten erste Probenergebnisse, die gestern vorgelegt wurden – und die Aktie um mehr als 18% nach oben katapultierten.



Bohrmannschaft und Gerät sind auf dem Projekt, das direkt neben Sibanyes Stillwater-Minenkomplex liegt, eingetroffen und bereiten den Beginn der Bohrungen auf dem „Discovery“-Ziel im Chrome Mountain-Gebiet vor. Discovery ist laut Group Ten eines der drei aussichtsreichsten Zielgebiete, auf dem man jetzt bereits durch Bohrungen definierte Vererzungszonen in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung vorantreiben will.



Darüber hinaus haben die Experten von Simcoe Geoscience bereits Ende Juli mit einer umfassenden, sich über 66-Linienkilometer erstreckenden IP-Untersuchung begonnen (Induced Polarization). Diese wird über den vier am weitesten fortgeschrittenen Zielgebieten – Discovery, Pine, Camp und HGR –durchgeführt. Nach bekannten Vererzungszonen sollen auch angrenzende Ziele genauer bestimmt werden, um die Erweiterungsbohrungen auszurichten, die direkt im Anschluss folgen sollen.





Group Ten hat sich zudem die Weiterentwicklung von mit Bohrungen bestimmter, hochgradiger Goldvererzung auf dem Pine-Target zum Ziel gesetzt. Damit baut man auf das Potenzial für hochgradige Goldvorkommen auf dem gesamten, sich über 25 Kilometer erstreckenden Stillwater West-Projekt auf.Auf Zielen, die noch nicht so weit entwickelt sind, führt das Unternehmen bereits seit Juni geologische Kartierungen und Prospektionsprogramme durch. Dabei erbrachten Gesteinsproben aus dem Zielgebiet Blakely hochgradige Edelmetallwerte, darunter 7,1 g/t 3E (three elements), zusammengesetzt aus 4,25 g/t Platin, 1,97 g/t Palladium und 0,88 g/t Gold! Diese ersten Ergebnisse zeigen signifikante Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer- und Kobaltvererzung innerhalb übereinstimmender Leit- und geochemischen Bodenanomalien auf, die laut Group Ten ein erhebliches Größenpotenzial aufweisen.Michael Rowley, CEO von Group Ten Metals ist verständlicherweise erfreut, dass es jetzt weitergeht mit der Erkundung des Stillwater West-Projekts. Man sei gut finanziert und habe alle Genehmigungen erhalten, um das „Platreef-in-Montana"-Modell, das auf bekannten Ähnlichkeiten zum Bushveld-Komplex beruht, zu testen und auszuweiten, erklärte er.