Group Ten Metals schließt Earn-In für Goldprojekt Black Lake-Drayton ab

Noch mehr Housekeeping-News bei Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; FRA: 5D32): Das Unternehmen meldet heute den erfolgreichen Abschluss des 100prozentigen Earn-Ins für das Goldprojekt Black Lake-Drayton in der Region Rainy River im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Diese Nachricht, zusammen mit der Mitteilung vom Abschluss des Earn-Ins auf dem Kluane Kupfer-Nickel-PGE-Projekt im Yukon vom Anfang der Woche, könnte leicht den Eindruck erwecken, dass sich das kleine Unternehmen verzettelt. Das Gegenteil ist der Fall. Beide Deals wurden schon vor Jahren eingefädelt und sind mehr oder weniger zufällig jetzt abgeschlossen worden.

Nun kann sich Group Ten vollständig auf sein neues Hauptprojekt Stillwater West in Montana, USA, konzentrieren. Group Ten hat das umfangreiche Datenmaterial aus fast 40 Jahren Explorationsgeschichte auf Stillwater inzwischen weitgehend aufgearbeitet und bereitet wohl für diesen Herbst einen faszinierenden Investment-Case vor, der möglicherweise auch für große institutionelle Investoren interessant sein könnte.

Auch wenn Stillwater inzwischen die klare Nummer eins bei Group Ten ist, sollte nicht unterschätzt werden, dass auch die jetzt vollständig erworbene 85 Quadratkilometer große Konzession beim Goldprojekt Drayton zum inneren Wert von Group Ten beiträgt. Immerhin liegt das Projekt in prominenter Nachbarschaft des Goldlund Projekts von First Mining Gold, (TSX:FF; 230 Mio. CAD Börsenwert) und des Goliath Projekts von Treasury Metals (TSX: TML; 57 Mio. Börsenwert), siehe Karte unten. Selbst wenn die Nachbarn beim aktuellen Goldmarkt kaum mit Übernahmegedanken spielen dürften, so besitzt Group Ten doch zumindest ein schönes Pfand für die Zukunft, das sich zu gegebener Zeit vielleicht versilbern, bzw. vergolden lässt. Last but not least hat Group Ten sogar die Option das Konzessionsgebiet nochmals um 39 Quadratkilometer auf dann 114 Quadratkilometer zu vergrößern. Das Beste ist, dass die Nachbarn auf ihren Projekten investieren und das gesamte Adresse tendenziell immer weiter aufwerten. Group Ten wird daher immer auch die Fortschritte der Nachbarn auf dem Radar behalten.





