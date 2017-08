Group Ten Metals: Der nächste spektakuläre Zukauf

Der kanadische ExplorerGroup Ten Metals (WKN A2AN4B / TSX-V PGE)hat entscheidende Fortschritte beim Ausbau seiner Aktivitäten in der Yukon-Provinz gemacht. Im Yukon Territory arbeitet die Company an der Erschließung von Rohstoffvorkommen, bei denen ein Fokus auf Nickel, Kupfer sowie die Platingruppenmetalle liegt. Die Ländereien sind hoch interessant, sie liegen in der Nachbarschaft von Wellgreens Projekt in der Region. Dessen Zahlen sind überzeugend: 6 Millionen Unzen von Metallen der Platingruppe und Gold gibt es hier laut letzter Ressourcenschätzung allein in den Kategorien „measured” und „indicated”, zudem 2,08 Milliarden Pfund Nickel sowie 1,1 Milliarden Pfund Kupfer. Weitere Ressourcen sind als „inferred” eingestuft.

Nun sichert sich Group Ten sämtliche Anteile an einem Projekt, das unmittelbar an das Wellgreen-Vorkommen angrenzt und dieses fortsetzt. Geologisch sind dies beste Voraussetzungen, dass hier ebenfalls bemerkenswerte Bodenschätze zu finden sind. Die Kanadier haben dabei logischerweise ebenfalls Kupfer, Nickel sowie die Platingruppenmetalle ins Auge gefasst. Mit den Verkäufern des Projektes, „Catalyst” genannt, hat sich die Gesellschaft auf eine Anpassung einer bereits 2014 vereinbarten Absichtserklärung zum Kauf der Catalyst-Liegenschaft geeinigt. Die erneuerte Vereinbarung wurde nun vollzogen, womit Group Ten Metals der alleinige Eigentümer des Projektes werden wird.

Der Aufwand für den Kauf ist überschaubar, vor allem was den Liquiditätsabfluss angeht: Zum einen zahlen die Nordamerikaner 10.000 Dollar an Ashburton Ventures Inc., zum anderen übernimmt man rund 28.062 Dollar an offenen Rechnungen. Hinzu kommt die Ausgabe von einer Million eigener Aktien, die binnen zweier Jahre an die Denali Resources Ltd. ausgegeben werden müssen. An der TSX Venture Exchange notierten die Anteilsscheine der Kanadier zuletzt bei 0,11 Dollar.

Geologie lässt auf Weltklasse-Lagerstätte hoffen

Mit dem Zukauf baut die Company ihren „Fußabdruck” im Yukon Territory weiter aus. Man kommt nun mit 162 Claims auf zusammen rund 240 Quadratkilometer Fläche im Kluane-Gürtel, der durch ultramafisches Gestein geprägt wird. In solchen Regionen können wichtige Erzlagerstätten vorhanden sein, wie nicht nur die Funde auf dem benachbarten Gebiet von Wellgreen beweisen. Insgesamt sind in dem rund 600 Kilometer langen Gürtel inklusive des Wellgreen-Vorkommens 27 Erzlagerstätten dokumentiert, allesamt mit Nickel-, Kupfer- sowie Gold- und Platingruppenmetallvorkommen. Group Ten Metals vergleicht die Geologie vor Ort mit anderen hochmineralisierten Projekten der Weltklasse, zum Beispiel Vorkommen in Besitz der russischen Norilsk Nickel.

Kein Wunder also, dass man bei Group Ten Metals zufrieden ist, die Akquisition des Catalyst-Projektes nun zu einem guten Abschluss bringen zu können. Die Region sei aufstrebend und unterexploriert, sagt Unternehmens-CEO Michael Rowley am Mittwoch. Dass sich an der Börse das Sentiment für den Metallsektor gebessert hat, wird mit Wohlwollen aufgenommen und bringt die Company in eine bessere Ausgangslage. Damit steht aber zugleich eine Menge Arbeit bei der Erkundung des Gebiets ins Haus - und reichlich Neuigkeiten, mit denen die Börse die Chancen des Catalyst-Projekts besser abschätzen können wird. Zugleich sichtet Group Ten Metals historische Explorationsdaten des Projekts Stillwater West, einer anderen spektakulären Übernahme der Kanadier (Link: http://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/group-ten-metals-inc/715-group-ten-metals-kuendigt-updates-zu-platin-und-palladiumprojekten-an), und rekrutiert Personal. Wenn die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, werden die

