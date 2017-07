Group Ten Metals identifiziert 43 neue Bohrziele auf Goldprojekt Black Lake

Die kanadischeGroup Ten Metals(WKN A2AN4B / TSX-V PGE)entwickelt unter anderem das vielversprechende Goldprojekt Black Lake–Drayton im Rainy River-Distrikt von Ontario. Das Projekt liegt strategisch günstig zwischen den Projekten Goldlund (2,3 Mio. Unzen Gold) von First Mining Finance und Goliath (1,51 Mio. Unzen Gold) von Treasury Metals. Group Ten hatte bereits im September / Oktober 2016 ein erstes Bohrprogramm auf Black Lake durchgeführt und dabei aussichtsreiche Ergebnisse erzielt. Nun kann man gleich 43 (!) neue Bohrziele präsentieren.

Durch die Interpretation von in der Vergangenheit erhobenen, geophysikalischen und Bohrdaten sowie der Auswertung zahlreicher Berichte zu Arbeiten auf Black Lake–Drayton und angrenzenden Gebieten hat Group Ten diese Vielzahl an Zielen identifiziert, von denen drei so genau definiert werden konnten, dass nur noch minimale Bestätigungsarbeiten notwendig sind, bevor dort Bohrungen aufgenommen werden können!

Insgesamt sind, so das Unternehmen, Arbeiten im Gegenwert von 2,15 Mio. Dollar empfohlen worden, um diesen Zielen nachzugehen. Dazu würde ein Bohrprogramm von 5.000 Meter Gesamtlänge sowie dazu gehörende Arbeiten vor Ort genauso gehören wie die weitere Analyse und erneute Aufnahme der Bohrkerne aus dem Bohrprogramm 2016 sowie verfügbarer historischer Bohrkerne. Ziel ist es, eine 3D-Interpretation der Moretti Deformation Zone und des Main Trench zu erstellen, um so zukünftige Probenentnahmen, die Ziehung von Gräben und Bohrungen zu leiten.

Wie Group Ten-CEO Michael Rowley ausführte, wurde Black Lake–Drayton in der Vergangenheit nie durchgängig exploriert – unter anderem, da sich das Gebiet in verschiedenen Händen befand, bevor Group Ten die Liegenschaft größtenteils konsolidierte. Das scheint sich nun zu ändern.

Wir betrachten die heutigen Neuigkeiten als sehr vielversprechend, da sie Group Ten unserer Ansicht nach großes Potenzial auf weitere Goldfunde eröffnen. Wie diese im Rainy River-Distrikt aussehen können zeigte übrigens heute wieder Group Tens „Nachbar“ First Mining Finance! Der meldet brandaktuell einen Vererzungsabschnitt von spektakulären 202,0 Metern mit 1,39 Gramm Gold pro Tonne, davon 2 Meter mit 43,28 Gramm Gold pro Tonne.

