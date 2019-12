Group Ten: Längste je gemessene PGE-Ni-Cu Bohrabschnitte auf Stillwater

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten überraschtmit ersten Ergebnissen von der diesjährigen Bohrkampagne auf seinem Platin-Palladium-Nickel-Projekt Stillwater-West in Montana, USA!Die ersten drei eigenen Bohrungen auf dem Teilabschnitt Iron Mountain (siehe Abbildung 1) lieferten die längsten mineralisierten Bohrabschnitte, die je auf Stillwater gefunden wurden. CEO Mike Rowley interpretiert die Ergebnisse als erneuten Beleg für die die Parallelen von Stillwater-West zum Bushfeld Distrik in Südafrika, der einige der reichsten polymetallischen Lagerstätten der Welt beherbergt. Rowley nennt den Vererzungstyp auf Stillwater daher auch „Mineralisierung im Platreef-Stil“. Diese polymetallische Platreef-Vererzung zeichnet sich durch mächtige Horizonte mit hoher Kontinuität der PGE-Ni-Cu-Co Mineralisierung aus.Zu den Highlights des auf drei Löcher angelegten Bohrprogramms in der HGR-Zone in Iron Mountain gehören:• 272 Meter mit 1,90 g / t Gesamtplatinäquivalent („TotPtEq“) oder 0,42% Gesamtnickeläquivalent („TotNiEq“), beginnend an der Oberfläche, einschließlich 141 Meter mit 2,59 g / t TotPtEq (oder 0,57% TotNiEq), beginnend in 80 Metern Tiefe in Loch IM-2019-3 (siehe Tabelle 1 unten);• 175 Meter mit 1,50 g / t TotPtEq oder 0,33% TotNiEq, beginnend an der Oberfläche, einschließlich 90 Meter mit 2,04 g / t TotPtEq oder 0,45% TotNiEq, beginnend in 65 Metern Tiefe, in Loch IM-2019-2;• 327 Meter mit 1,21 g / t TotPtEq oder 0,26% TotNiEq, beginnend an der Oberfläche, einschließlich 254 Meter mit 1,39 g / t TotPtEq oder 0,30% TotNiEq, beginnend in 31 Metern Tiefe, in Loch IM-2019-1.Die Mineralisierung in allen drei Löchern ist durch breite, kontinuierliche Intervalle von stark verbreiteten bis zu netzstrukturierten massiven Sulfiden gekennzeichnet. Höhere Gehalte innerhalb der breiteren Mineralisierungspakete sind durch höhere Sulfidgehalte wie im Loch IM-2019-3 mit 26,8 Metern von 1,19 g / t 3E (0,33 g/t Pt, 0,77 g/ Pd plus 0,08 g/t Au) gekennzeichnet) zuzüglich 0,34% Ni, 0,15% Cu und 0,019% Co für 3,84 g / t TotPtEq oder 0,84% TotNiEq, beginnend bei einer Tiefe von 94,5 Metern.Abbildung 1: Die drei Bohrungen stammen vom Gebiet Iron Mountain im Osten der 25 Kilometer langen Liegenschaft Stillwater-West.Abbildung 2: Querschnitt durch das Bohrziel auf Iron Mountain. Die jüngsten Bohrungen wurden gezielt neben historischen Bohrungen niedergebracht, die zum Teil noch nicht auf ihren Platingehalt getestet worden sind. Group Ten besitzt die historischen Bohrkerne und will diese Tests nachholen.Die neuen Bohrergebnisse liefern wertvolle Informationen für künftige 3D-Blockmodelle und die Bestimmung einer ersten Ressource auf Iron Mountain (in der HGR-Mineralisierungszone). In früheren Interviews hatte CEO Mike Rowley eine erste Ressourcenschätzung für die erste Hälfte von 2020 angekündigt. In die Berechnungen wird die Analyse von insgesam 28.000 Metern an verfügbaren Bohrkernen einfließen.Rowley kündigte für die kommenden Wochen weitere Bohrergebnisse aus den benachbarten Zielgebieten in der Camp Zone und von Chrome Mountain an. Insgesamt stehen die Ergebnisse von vier weiteren wichtigen Bohrzielen noch aus. Interessenten können morgen, 10 Uhr Vancouver Zeit (19 Uhr deutscher Zeit) Mike Rowley live in einem Webinar erleben. www.redcloudfs.com/grouptenwebinar Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. 