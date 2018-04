Group Eleven Resources - Aus dem Nichts zur ersten Zinkressource!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Ohne auch nur einen einzigen Meter an Bohrungen selbst vornehmen – und bezahlen – zu müssen erreicht die kleine, kanadische Group Eleven Resources (WKN A2H9YB / TSX-V ZNG) heute einen wichtigen Meilenstein. Das in Irland aktive Explorationsunternehmen meldet eine erste Ressourcenschätzung für sein Zinkprojekt Stonepark!

Und die Zahlen lesen sich hervorragend: Denn die vom Rohstoffgiganten Teck Resources (WKN 858265) zwischen 2007 und 2011 durchgeführten Bohrungen wiesen 5,3 Mio. Tonnen Erz mit 11,15% Zink und Blei (8,55% Zink und 2,60% Blei) in der Kategorie geschlussfolgert nach!

Hinzu kommt, dass die Vorkommen in vergleichsweise geringer Tiefe liegen (190 bis 395 Meter) und den Experten von SLR und CSA Global zufolge, die die Kalkulation der Ressource durchführten, sowohl entlang des als auch quer zum Streichen offenbleiben, sodass zusätzliche Erweiterungsbohrungen empfohlen werden, um die Ressource in Zukunft möglicherweise noch auszudehnen!

Wie Group Elevens CEO Bart Jaworski erläuterte, weist die Stonepark-Ressource nicht nur im internationalen Vergleich attraktive Gehalte auf, sondern aus der irischen Perspektive betrachtet auch ein signifikantes Volumen. Denn ehemals produzierenden Zinkminen wie Tynagh und Galmoy, wiesen Herrn Jaworski zufolge ebenfalls nur rund 10 Mio. Tonnen Material auf. Und der Group Eleven-CEO merkte zudem an, dass die in unmittelbarer Nähe gelegene Pallas Green-Lagerstätte von Glencore (WKN A1JAGV), eine der größten, noch nicht entwickelten Zinklagerstätten weltweit, in erheblich größerer Tiefe liege als die Stonepark-Ressourcen.

Für Group Eleven ist Stonepark aber trotz allem nur ein erster – für ein Unternehmen der Größe von Group Eleven aber unserer Ansicht nach sehr erfolgreicher – Schritt auf dem Weg zur Erschließung des vollen Potenzials des Limerick Basins, in dem die Projekte des Unternehmens liegen. Wie Herr Jaworski erläuterte sei ja nicht nur die Stonepark-Ressource entlang des und quer zum Streichen für eine Erweiterung offen, das Unternehmen verfüge zudem noch über fünf weitere, überzeugende Ziele innerhalb eines Umkreises von 10 Kilometern um die Stonepark-Ressource herum sowie über mehrere andere Ziele auf der angrenzenden Liegenschaft PG West!

Eine anstehende, aus der Luft durchgeführte Tellus-Untersuchung – ein nationales Programm zur Erhebung geochemischer und geophysikalischer Daten in ganz Irland – über den Regionen Limerick und Silvermines werde von großer Hilfe sein, aussichtsreiche strukturelle Korridore abzugrenzen und die „Big Think“-Initiative von Group Eleven voranzubringen, erklärte Herr Jaworski weiter.

Group Eleven, die Redaktion von GOLDINVEST.de hatte ihren Lesern das Unternehmen erst vor einigen Tagen zur Beobachtung empfohlen, tritt also mit einem Paukenschlag auf die Bühne des Zinkexplorationssektors. Und wie es sich anhört, sind in der Zukunft trotz dessen noch große Dinge von dem kleinen und jungen Unternehmen zu erwarten.

Auch angesichts des immer noch hohen Zinkpreises sehen wir für die Aktie von Group Eleven Resources (WKN A2H9YB / TSX-V ZNG) deshalb noch erhebliches Potenzial. Bei allen, erheblichen Risiken, denen eine Explorationsgesellschaft unterliegt. Wir werden uns bemühen, in den kommenden Tagen ein Interview mit CEO Jaworski zu arrangieren, damit wir unseren Lesern einen noch genaueren Einblick in die Pläne der Gesellschaft geben können.

