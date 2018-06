Group Eleven: 25% Zink und Potenzial auf Ressourcenausdehnung!

Das ist eine spannende Entwicklung: Die neuste Bohrung von Group Eleven Resources (TSX-V ZNG / WKN A2H9YB) auf dem Zinkprojekt Stonepark eröffnet das Potenzial auf eine weitere Ausdehnung, der kürzlich in einer Ressourcenschätzung nachgewiesenen Vererzung. Und zwar in Richtung der benachbarten, riesigen Pallas Green-Lagerstätte von Glencore!

Und nicht nur das: Die Bohrung G11-2638-01 trifft auch auf extrem hochgradige Zinkvererzung! Wie Group Eleven nämlich mitteilt, erbohrte man 5,40 Meter mit 25,0% Zink und 7,2% Blei (zusammen 32,2%) sowie 12,2 Gramm Silber pro Tonne. Damit bestätigt das Unternehmen eine der hochgradigen Zonen innerhalb des Gebiets der bekannten Ressource.

Die wichtigste, neue Erkenntnis aber war, dass die Ressource an ihrer östlichen Flanke nicht, wie bisher anhand historischer Bohrdaten gedacht, durch eine Bruchlinie begrenzt ist. Das bedeutet, die Vererzung ist nun in Richtung der benachbarten Lagerstätte Pallas Green von Glencore mit ihren 44,2 Mio. Tonnen Erz mit 7,2% Zink und 1,2% Blei (Kategorie geschlussfolgert) offen!

Group Eleven hatte als Teil eines neuen Ansatzes zur Erkundung seiner gesamten, 3.200 Quadratkilometer großen Liegenschaften in Irland diese Bohrung – als erste überhaupt – nicht vertikal, sondern geneigt durchgeführt, um eben festzustellen, ob die postulierte Bruchlinie tatsächlich vorhanden ist.

Group Eleven-CEO Bart Jaworski jedenfalls sieht sich in dem neuen Ansatz speziell zum Stonepark-Projekt bestätigt, da dieser sehr schnell neues Gebiet für weitere, hochgradige Zinkvererzung eröffnet habe. Man will nun die oben besprochenen Ergebnisse mit der laufenden, regionalen Exploration (Motto: Big Think) zusammenführen und erhofft sich wertvolle Erkenntnisse dazu, wo man auf die Hauptquelle der bereits auf Stonepark identifizierten Vererzung abzielen kann.

Bislang hat Group Eleven eine Ressource von 5,1 Mio. Tonnen Erz mit 8,7% Zink und 2,6% Blei (zusammen 11,3%) nachgewiesen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge liegt die Stonepark-Lagerstätte in geringerer Tiefe und weist höhere Gehalte auf als Pallas Green.

Derzeit konzentriert sich Group Eleven vor allem um die Neubewertung des strukturellen und stratigraphischen Rahmenwerks von Stonepark und der Region von Pallas Green (also dem Limerick Basin). Denn das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies mit Abstand die aussichtsreichste Region in Irland ist, wenn es um erstklassige Zinkvererzungssysteme geht.

Wir denken, dass sich mit der heutigen News erneut andeutet, dass das Potenzial auf eine Ausweitung der Stonepark-Ressourcen noch lange nicht ausgereizt ist. Ähnlich wie die Experten von Sprott Capital sehen wird den derzeit niedrigen Aktienkurs von Group Eleven Resources (TSX-V ZNG / WKN A2H9YB) deshalb für erfahrene Rohstoffanleger als günstigen, potenziellen Einstiegszeitpunkt an. https://www.goldinvest.de/ratings-research/1630-sprott-capital-attraktiver-einstiegspunkt-bei-group-eleven-resources Auch wenn wir nicht verhehlen möchten, dass hier erhebliche Risiken bestehen.





