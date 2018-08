Großes Potenzial bei Elektromobilität

Die Zeiten als Elektrofahrzeuge belächelt wurden, sind vorbei. Eine Studie von McKinsey zeigt auf welche Nachfrage auf Kobalt- und Lithiumunternehmen zukommt





Die Elektromobilität wird unseren Alltag erobern. Die Verkaufszahlen für Elektroautos gehen stark nach oben, sogar in Deutschland. Besonders in Norwegen, Schweden und China boomt dieser noch relativ neue Markt. Doch auch Deutschland holt auf, hat bereits die USA überholt und nähert sich Japan. Jedoch ist der potenziell nicht erschlossene Markt immer noch riesig. Das bedeutet, es wird in den nächsten Jahren eine steigende Nachfrage nach den benötigten Akkus geben.





In diesen Akkus werden die Rohstoffe Kobalt und Lithium verbaut, um leistungsstark zu sein. So werden nicht nur die Batterieproduzenten, sondern auch Kobalt- und Lithiumgesellschaften wie beispielsweise First Cobalt oder auch Infinity Lithium profitieren.





First Cobalt besitzt in Nordamerika drei wichtige Projekte, Iron Creek in Idaho, das Canadian Cobalt Camp (mehr als 50 früher produzierende Minen) und die einzige in Nordamerika zugelassene Kobaltraffinerie. Aktuelle Bohrungen haben das Potenzial des Iron Creek-Projekt und auch des Canadian Cobalt Camp ausgeweitet. Bereits im nächsten Jahr könnte die erste Produktion stattfinden.





Infinity Lithium kontrolliert 50 Prozent von einer der größten Lithiumlagerstätten in Europa, nämlich der San Jose-Lagerstätte im bergbaufreundlichen Westen Spaniens. Im Joint Venture mit Valoriza Mineira (50 Prozent) soll das Projekt im Tagebau-Verfahren entwickelt werden. Damit ist Infinity Lithium bestens positioniert, um Lithium in Batteriequalität herzustellen.





Indem sich Bergbauunternehmen um die Lieferung der nötigen Rohstoffe kümmern, kann die grüne Revolution voranschreiten. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Preise für Kobalt und Lithium in den letzten Jahren stark angestiegen sind. Auch wenn sie jüngst etwas an Wert wieder preisgeben mussten.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Cobalt (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp.html).





