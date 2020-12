Großes Aufwärtspotenzial bei Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Investoren schätzen an Silber seinen Bedarf aus der Industrie. Die Großbank UBS geht von einem starken Silberpreis im ersten Halbjahr 2021 aus

Zwischen 26 und 28 US-Dollar könnte die Feinunze bald kosten, so sieht es die renommierte UBS-Bank. Denn die industrielle Nutzung von Silber ist von Vorteil. Die Anwendungen von Silber sind vielfältiger Natur und sie werden auch immer mehr. So hat beispielsweise weltweit die erste Fluggesellschaft, Keyvan Aviation aus Istanbul, antibakterielle und antivirale Fluguniformen eingeführt. Dank des verarbeiteten Silbers in den Uniformen bleibt die Wirkung sogar nach 100 Durchgängen in der Waschmaschine erhalten. Nicht Design und Luxus zählen, sondern die Sicherheit der Menschen an Bord.





Wissenschaftler der University of Cambridge haben Masken mit Silberfasern erstellt, die prüfen können, ob der Träger der Maske Atembeschwerden hat. Interessante Erfindungen in unserer Pandemiezeit also.





Der Silberpreis ist etwa doppelt so volatil als der Goldpreis. Und der Silbermarkt ist viel kleiner als der Goldmarkt. Eine Verbesserung der Weltwirtschaft kann daher den Silberpreis stark nach oben ziehen. Auch das Investitionsinteresse der Anleger kann so preislich Einiges beim Silberpreis bewegen.





Daher sollte auch immer ein Auge auf mögliche Silberinvestments geworfen werden. Hier wäre etwa an Kuya Silver oder an Summa Silver zu denken. Kuya Silver belebt die Bethania-Silberliegenschaft in Peru wieder. Bis 2016 wurde dort Silber, Zink und Blei produziert. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung wurde gerade in Auftrag gegeben.





Summa Silver besitzt das Belmont-Silberprojekt in Nevada sowie in New Mexiko das historische Mogollon-Projekt. Auf dem Belmont-Projekt wird in absehbarer Zeit ein groß angelegtes Bohrprogramm starten.





