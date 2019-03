Großer Verfallstag - Update Silber – Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am Großen Verfallstag gibt es keine neuen Trading-Ideen, denn nicht ohne Grund wird dieser Tag auch Hexensabbat genannt. Viermal im Jahr sorgt dieser besondere Tag meist für reichlich Kurswirbel.

Der große Verfallstag findet an der Börse jeweils am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember statt. Dabei laufen an der deutschen Terminbörse (Eurex) gleichzeitig DAX-Futures, DAX-Optionen und Optionen auf einzelne Aktien aus. Große Marktteilnehmer wie Fonds- und Vermögensverwalter versuchen im Vorfeld diese besondere Konstellation an der Börse zu ihren Gunsten zu nutzen und die aktuellen Kurse für den Verfallstag auf jene Preise zu treiben, bei denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Deshalb kommt es häufig binnen weniger Minuten zu starken Kursschwankungen.



Update zum Silber-Long-Trade – die Beiträge hierzu finden Sie im Blog:

Gold und Silber haben ihre Korrekturphase beendet. Mein Einstieg letzte Woche bei Silber (15,09 US-Dollar) hat gut gepasst, schnell ging es aufwärts bis 15,50 US-Dollar. Gestern aber zeigte sich wieder eine Schwäche, die aber schon heute wieder beendet wurde.

Sobald Silber das jüngste Hoch bei 15,50 überwindet, ziehe ich den Stopp knapp in die Gewinnzone nach – genauer darf ich hier nicht werden.





Silber (XAGUSD) im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderFür das Kleingruppen-Seminar am 25. März gibt es noch einen Platz zu vergeben. Besprochen und live gehandelt werden meine Day- und Swing-Trading-Strategien. Zuvor wird eine gemeinsame Handelsvorbereitung durchgeführt. Das Drehbuch dieses Tages schreibt aber der Markt.Am Vorabend sind alle Teilnehmer zu einem Come-Together eingeladen. Bei einem guten Glas Wein können wir uns in gemütlicher Atmosphäre besonders gut über Börse & Trading austauschen. Sicher ein gelungener Einstieg für das Tagesseminar.Für meine Leser gibt es einen Rabatt (230.- statt 259.-). Bei Interesse Anfrage via Mail ( boersenversteher@email.de ) stellen, ich sende dann weitere Informationen zu. Aber bitte beeilen: es ist nur noch ein Platz frei.Viel Erfolg beim Traden wünscht IhnenIhrTill KleinleinDies ist keine Handelsempfehlung!