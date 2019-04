Große hochgradige Goldprojekte erfreuen

Im Gold-Tagebau liegt der durchschnittliche Goldgehalt pro Tonne Gestein bei ein bis fünf Gramm Gold. Goldgesellschaften mit deutlich höheren Goldgehalten dürfen sich glücklich schätzen

Rund 193.472 Tonnen Gold wurden bisher gefördert. Eingeschmolzen ergäbe dies einen Würfel mit einer Kantenlänge von 21,56 Metern. Davon ging etwa die Hälfte in die Industrie und in die Schmuckbranche. Der Rest ging an Zentralbanken, Investoren und an Privatpersonen in Form von Münzen und Barren.

Die Goldunternehmen, die das Gold aus dem Boden holen, arbeiten oft schon bei geringen Goldgehalten profitabel, oft schon bei 0,5 Gramm Gold je Tonne Gestein, nicht zuletzt aufgrund immer fortschrittlicherer Technologien im Bergbau. Ist ein Bergbaugebiet jedoch schwer erreichbar oder die Mine sehr tief, sind höhere Goldgehalte gefragt.

Goldunternehmen, die große Liegenschaften besitzen, die zudem mit sehr guten Goldgehalten glänzen können, dürften zu den Gewinnern zählen.

Das lässt an TerraX Minerals und an Ximen Mining denken. TerraX Minerals kann mit seinem Yellowknife City Goldprojekt (783 Quadratkilometer) auf eine der sechs großen hochgradigen Goldliegenschaften in Kanada stolz sein. Die gerade erhaltene Wasserlizenz erhöht das Explorations- und Entwicklungspotenzial des Projektes deutlich. Die auf dem Yellowknife City-Goldprojekt enthaltenen Strukturen zeigen deutliches Potenzial. Ähnlich der Giant Mine, eine der höchstgradigsten Minen Kanadas, die sich in dieser Region befunden hat.

Auch Ximen Mining befindet sich in Kanada, in British Columbia mit drei Edelmetallprojekten. Dabei konnte das Gold Drop Projekt mit außerordentlichen Gehalten bei Bohrungen erstaunen: Bis zu 129 Gramm Gold und bis zu 1154 Gramm Silber je Tonne Gestein wurden gefunden. Ximen Mining hat aktuell die Übernahme der früher produzierenden Kenville Goldmine im südlichen British Columbia angekündigt. Dies war die erste Untertagemine in British Columbia. Kurz zuvor hatte Ximen Mining fast 13.000 Hektar Land (benachbart zum Gold Drop Projekt) angekauft und wurde damit zum größten Landbesitzer im Greenwood Bezirk.

