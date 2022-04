Große Silberminen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Aufgrund der für 2021 gemeldeten Produktionsmengen wurde eine Hitliste der größten Silberminen der Welt erstelltAus primären Silberminen kommt nur knapp ein Drittel des produzierten Silbers. Das meiste fällt in Blei-, Zinkminen und in Kupferprojekten an. Das meiste Silber hat im vergangenen Jahr der polnische Bergbaukonzern KGHM Polska Miedz produziert. Neben Kupfer, Gold und weiteren Metallen erblickten fast 42 Millionen Unzen Silber das Licht der Welt. An zweiter Stelle steht die Penanquito-Tagebaumine im Silberland Mexiko. Mit einer Produktionssteigerung von 13 Prozent wurden dort gut 31 Millionen Unzen Silber produziert. Beim dritten Platz geht es nach Russland. Dort liegt der größte Primärsilberbetrieb des Landes, die Dukat-Silbermine. Auf rund 4.200 Metern Höhe in den Anden in Peru folgt die Antamina-Mine, eine große Kupfer-Zink-Molybdän-Silber-Blei-Mine. Mittels einer 302 Kilometer langen Pipeline werden Konzentrate zum Hafen transportiert.Wieder in Mexiko liegt die fünftplatzierte Mine, die Silber-Gold-Mine San Julián. Um 26 Prozent konnte die Silberausbeute gegenüber 2020 zulegen, da sich der Erzgehalt höher als angenommen erwiesen hat. Die frühere Nummer eins, die Cannington-Silber-Blei-Zink-Mine in Queensland, Australien ist heute nur noch die Nummer sechs mit 14,4 Millionen Unzen Silber im Jahr 2021. Im Jahr 2005 produzierte sie die Rekordmenge von 44 Millionen Unzen Silber, also mehr damals als der Erstplatzierte aktuell. Es folgen im Ranking Minen in Mexiko, Chile und in den USA.Silber ist nicht nur Anlage- sondern auch Industriemetall und Werte von Silbergesellschaften sollten in keinem gut diversifizierten Portfolio fehlen. Da kommen Vizsla Silver und Discovery Silver ins Spiel. Vizsla Silver besitzt zu 100 Prozent im Alleineigentum das Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko. Discovery Silver konzentriert sich auf sein Flaggschiffprojekt Cordero in Chihuahua. Die große Silberlagerstätte hat das Potenzial für eine sehr lukrative Mine.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ ) und Discovery Silver ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/