Große Minen – damals und heute

Extrem große und langlebige Minen üben eine gewisse Faszination aus. Für Anleger sind aber oft kleinere Unternehmungen von Interesse

Ein Bergbauprojekt in Ecuador könnte durch seine immensen Mineral-Vorkommen zur größten unterirdischen Mine von Gold, Kupfer und Silber werden. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 49 bis 66 Jahren gilt sie, in der fortgeschrittenen Explorationsphase befindlich, als eine der wichtigsten Kupfer-, Silber- und Goldlagerstätten der Welt.

Und Ecuador unterstützt die Bergbauindustrie. Eine neue Bergbaupolitik soll Projekte und Investitionen voranbringen. Illegaler Bergbau soll beseitigt werden. In Ecuador befindet sich auch das spannende Projekt von Aurania Resources. Das Lost Cities-Cutucu-Projekt liegt im Cordillera del Condor-Mineralgürtel und enthält Gold, Kupfer und Silber. Das Projekt von Aurania Resources ist deshalb spannend, da es eine Mischung aus historischer Metallsuche und modernster Explorationstechniken vereint.

Auch in einer ganz anderen Ecke der Welt, in Alaska, gab und gibt es Bergbauprojekte, die Beachtung verdienen. Zu Zeiten des großen Klondike Goldrausches wurden in Juneau, eine der ältesten Städte Alaskas, große Goldfunde gemacht. Unmengen von lose herumliegender Goldnuggets zogen damals Goldsucher an. Aus einem kleinen Fischerdorf wurde in ein paar Jahren eine Bergbaumetropole. Die größte Goldmine Ende des 19. Jahrhunderts entstand damals. Die Treadwell-Mine erreichte 1915 ihre höchsten Produktionsmengen.

Ein heute aktives Bergbauunternehmen, GoldMining, mit einem beachtlichen Portfolio von Projekten, konzentriert sich unter anderem auf ein Projekt in Alaska. Das Whistler Gold-Kupfer-Projekt des Unternehmens befindet sich nordwestlich von Anchorage und die bisherigen Bohrergebnisse sind vielversprechend. Daneben verfolgt GoldMining Projekte in Nord- und Südamerika, wie das Yellowknife Goldprojekt in Kanada sowie das Titiribi-Gold- und Kupferprojekt in Zentralkolumbien.

