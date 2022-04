Große Goldreserven

Nicht nur Privatanleger, auch die Zentralbanken wissen, wie wichtig Gold ist

Zirka 36.000 Tonnen Gold halten die Zentralbanken offiziell. Die größten Goldreserven besitzen die USA, gefolgt von Deutschland. Und seit 2009 sind die Zentralbanken in der Summe Goldkäufer. China brachte es Ende März 2022 auf rund 1.776 Tonnen Gold, wobei es fraglich ist, ob die offiziellen Zahlen die wahre Größe des Goldschatzes angeben. Die USA bringen es zur gleichen Zeit auf gut 8.133 Tonnen Gold. Die Devisenreserven Chinas sind dagegen Ende März im Vergleich zum Februar auf etwa 3,2 Billionen US-Dollar gefallen.



Die Länder horten Gold, um sich abzusichern gegen wirtschaftliche Katastrophen oder Währungsprobleme. Auch wenn die USA deutlich mehr Gold besitzen, so ist China durch seine deutlich höheren Währungsreserven in einer starken Position. Denn die USA besitzen nur relativ geringe Devisenreserven. Im Jahr 2021 haben die Zentralbanken jedenfalls um rund 82 Prozent mehr Gold gekauft als im Vorjahr. Gold ist überall beliebt, ablesbar auch am aktuell hohen Goldpreis von nahe 2.000 US-Dollar je Feinunze. Goldengagements, so diverse Banken, sollten jetzt nicht außer Acht gelassen werden. So erwarten etwa die Analysten der SocGen-Bank in den nächsten drei Monaten einen deutlichen Preisausbruch des Edelmetalls nach oben. Denn hohe Inflation und niedrige Zinsen sprechen nun mal für steigende Goldpreise. So könnte das gelbe Metall im zweiten Quartal vielleicht sogar die 2.200 US-Dollar je Unze erreichen, so die Analysten. Zeit also für Goldinvestments in Gesellschaften wie GCM Mining oder Karora Resources. GCM Mining ist ein erfolgreicher Goldproduzent in Kolumbien mit seiner Segovia-Liegenschaft. Auch Karora Resources holt Gold aus seinen Minen in Westaustralien. Bis 2024 sollen es gut 200.000 Unzen pro Jahr werden.



