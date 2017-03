Große Goldproduzenten kaufen wieder zu

Liebe Leserinnen und Leser,der Goldproduzent GOLDCORP (TSX: G) gab am Dienstag bekannt, dass manEXETER (TSX: XRC) mit einem Aktiendeal übernehmen wird. GOLDCORP zahlteeinen Aufschlag von rund 60% basierend auf den Schlusskursen desVortages. Der Wert der Übernahme beläuft sich auf etwa 247 MillionenDollar. Was wir sehen ist, dass die großen Goldkonzerne wieder mehr Mutfassen und auf die Käuferseite gehen. Ob sich GOLDCORP mit EXETER „einenGefallen getan hat“ wird sich erst in einigen Jahren zeigen. EXETER hatein sehr großes Goldprojekt in Chile (23 Millionen Unzen Gold, 5,9Milliarden Pfund Kupfer und 54 Millionen Unzen Silber).Allerdings handelt es sich um ein niedrig-gradiges Porphyr (0,51 g/tGold, 0,19% Kupfer und 1,2 g/t Silber) und die Wasserversorgung war dasgrößte Problem für EXETER. Der Kapitalbedarf liegt je nachProduktionsszenario zwischen 343 Millionen USD und 1,96 Milliarden USD.AGNICO EAGLE, ein weiterer großer Goldproduzent, gab eine 220 MillionenUSD Kapitalerhöhung bekannt. Ein strategischer Investor aus den USA solldie komplette Kapitalerhöhung alleine gezeichnet haben. Dies sieht auszwei Gründen interessant aus. Zum einen scheint Kapital der Wall-Streetin die großen Produzenten zu fließen, zum anderen könnte AGNICO mit demKapital eventuell ebenfalls auf der Übernahmefront tätig werden.Beste GrüßeHannes Huster