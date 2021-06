Große Gewinne mit Windeln?

1. Windeln.de (WKN WNDL20)

Die Aktie des Onlinehändlers für Babyprodukte legte in den letzten Tagen über 250% zu. Auch heute notiert das Papier als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 50% fester. Nachdem bereits die Aktien von AMC und Gamestop in Online-Foren rege diskutiert wurden, werden aktuell die Papiere des Windel-Händlers aus München sehr oft in Online-Foren genannt. Scheinbar sprechen sich Privatanleger ab und kaufen die Aktien gezielt hoch.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Bei den beiden Umsatzspitzenreitern geht es indes etwas ruhiger zu. Die BioNTech-Aktie kann erstmals in ihrer noch recht jungen Börsengeschichte ein Allzeithoch bei über 200 Euro markieren und gewinnt im frühen Handel rund 1,6%.



3. CureVac (WKN A2P71U)

Die zweitmeistgehandelte Impfstoff-Aktie in Stuttgart ist die CureVac-Aktie. Die Aktie rutscht vorerst unter die Runde Marke von 100 Euro und notiert rund 4,8% leichter. Der einstigen Impfstoff-Hoffnung aus Tübingen fehlt noch immer eine Zulassung für den entwickelten Impfstoff.