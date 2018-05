Großbritannien: Wachstumsschwäche stößt Pfund-Optimisten vor den Kopf

Linz (www.aktiencheck.de) - Das britische BIP-Wachstum in Höhe von nur 0,1% im 1. Quartal 2018 hat Pfund-Optimisten vor den Kopf gestoßen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.









Das sei ein klares Zeichen nachlassender Wirtschaftsdynamik, welches gleichzeitig die Chancen auf eine bevorstehende Zinserhöhung im Britischen Pfund schwinden lasse. Mittlerweile sei eine Zinserhöhung für 2018 nur mehr zu rund 60,0% in den Kursen "eingepreist" (d.h. berücksichtigt). Diese Dynamik könnte sich - nicht zuletzt in Anbetracht der Brexit-Unsicherheiten - fortsetzen. Der Chartbereich um 0,8840 sei für die nächsten Tage in Reichweite. Die-Trading-Range für heute werde von 0,8760 bis 0,8800 gesehen. (28.05.2018/ac/a/m)