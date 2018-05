Großbritannien: Mageres Wachstum zum Jahresbeginn

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Hannover ( www.aktiencheck.de ) - Das Office for National Statistics (ONS) hat inzwischen seine erste Vorausschätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien im zurückliegenden ersten Quartal bestätigt, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei die britische Wirtschaftsleistung zum Jahresbeginn nur um magere 0,1% Q/Q angestiegen. Der nun etwas differenzierter ausgewiesene Datenkranz zeichne ein trübes Bild: Weder von der Binnennachfrage noch vom Außenbeitrag seien nennenswerte Impulse ausgegangen. Trotz der üblichen Saisonbereinigung sei das Expansionstempo aber offenbar auch durch Witterungseffekte gedämpft worden, was sich an entsprechenden Gegenbewegungen etwa bei den Einzelhandelsumsätzen im Berichtsmonat April gezeigt habe, die recht kräftig um 1,6% M/M hätten zulegen können. Dessen unbeschadet würden die Analysten für den weiteren Verlauf skeptisch bleiben und für dieses und das kommende Jahr nur ein Wirtschaftswachstum von jeweils rund 1% erwarten.Premierministerin Theresa May habe unterdessen den Versuch unternommen, die künftigen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur EU nach dem Brexit über einen längeren Zeitraum hinweg eng am bisherigen Binnenmarkt auszurichten. Medienberichten zufolge würden sogar Pläne existieren, die EU um eine Verlängerung der bis Jahresende 2020 vorgesehenen Übergangsperiode bis ins Jahr 2023 zu bitten. Sowohl in der Regierung als auch in der Konservativen Partei seien solche Überlegungen allerdings so umstritten, dass ungewiss bleibe, ob Frau May vor dem wichtigen EU-Gipfeltreffen am 28. Juni dafür hinreichend Rückendeckung erhalten könne.Ohne ein klar definiertes Mandat würden die gerade wieder aufgenommenen Verhandlungen jedenfalls kaum vorankommen. Dies betreffe insbesondere die neuralgische Frage der künftigen Grenzziehung zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Aus der Verhandlungsdelegation der EU sei große Unzufriedenheit mit dem Fortgang zu vernehmen. Bereits im März habe die EU-Kommission ihren Entwurf des Austrittsvertrags mit der Rückzugsposition vorgestellt, dass im Kontext der “No Hard Border“ Zielsetzung nötigenfalls einen Verbleib Nordirlands - aber eben nicht des übrigen Vereinigten Königreichs - im Binnenmarkt anzustreben sei. Dazu hätten die Briten bislang keine allzu konstruktiven Gegenvorschläge vorlegen können.Die Bank of England (BoE) habe auf der Sitzung ihres Monetary Policy Committee (MPC) am 10. Mai keine Adjustierung der geldpolitischen Parameter vorgenommen. Das schwache Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und die bereits im März deutlich niedrigere Inflationsrate hätten zunächst offenbar noch Anlass zur Vorsicht gegeben. Die inzwischen vom ONS für den Berichtsmonat April veröffentlichte Preisstatistik weise sogar einen nochmals leicht auf 2,4% Y/Y verringerten Anstieg der Lebenshaltungskosten aus.Allerdings würden die jüngsten Arbeitsmarktdaten mit einem Verbleib der Arbeitslosenquote bei 4,2% und Lohnzuwächsen von immerhin 2,9% Y/Y für eine noch recht robuste gesamtwirtschaftliche Konstellation und damit durchaus für einen Zinsschritt im August sprechen. Diesbezügliche Markterwartungen hätten BoE Governor Mark Carney und weitere MPC Mitglieder bei einer Anhörung zuletzt mehr oder minder bestätigt. Freilich sei diese Einschätzung längst eingepreist, sodass das Pfund davon kaum habe profitieren können. Die Inselwährung leide zudem weiterhin darunter, dass es mit Blick auf den Fortgang des Brexit-Prozesses mehr Verwirrungen als Klarstellungen gebe(Ausgabe Juni) (28.05.2018/ac/a/m)