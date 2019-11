Großbanken optimistisch für den Goldpreis

Auch wenn der Goldpreis gerade eine Verschnaufpause macht, so sind sich viele Experten sicher, dass ein neuerlicher Preisanstieg bevorsteht

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat sich etwas entspannt. Im Zuge dessen ist der Preis des edlen Metalls seit Anfang September um rund sieben Prozent gefallen. Dennoch bleiben die Analysten von Großbanken wie Goldman Sachs, UBS oder Morgan Stanley sehr optimistisch.







Goldman Sachs, eine US-Investmentbank, erwartet weiterhin für 2020 einen Goldpreis von 1.600 US-Dollar. Grund seien die politischen Unsicherheiten, die den Goldpreis weiter begleiten werden und die Aussicht auf eine schwächelnde Konjunktur. Die Schweizer Großbank UBS sieht den Goldpreis im neuen Jahr bei 1.600 US-Dollar stehen. Gespannt wartet man auf den nächsten Anstieg der Edelmetallkurse.







Die US-Großbank Morgan Stanley verkündete gerade, dass sie mit einem weiteren Goldpreisanstieg im Jahr 2020 rechnet. Dies sei einem niedrigeren US-Dollar geschuldet. Der kommt dadurch zustande, so Morgan Stanley, weil außerhalb der USA höhere Wachstumsraten zu erwarten sind.







Die starke Goldnachfrage kommt aktuell nicht nur von institutionellen Anlegern, sondern auch von vielen Privatanlegern. Sie alle wollen ihre Portfolios absichern. Der Goldbestand, der im ETC „Xetra Gold“ der Deutschen Börse investiert ist, hat auch aktuell einen Rekordstand von über 200 Tonnen erreicht. Damit einen Wert von ungefähr 8,5 Milliarden Euro, ebenfalls ein Rekord.

Mit einem Hebel gewinnen bei einem steigenden Goldpreis natürlich die Goldgesellschaften. Zeit also für einen Blick auf diese Unternehmen, etwa auf Skeena Resources oder US Gold.







Skeena Resources arbeitet im Goldenen Dreieck von British Columbia an seinen Goldminen Snip und Eskay. Neueste Bohrungen ergaben bei Eskay bis zu 19,73 Gramm Goldäquivalent. Daneben gehört noch die Kupfer-Gold-Porphyr-Mine GJ zum Portfolio.







US Gold besitzt mehrere Projekte in Wyoming und Nevada. Nachdem das Unternehmen nun die Option besitzt, bis zu 70 Prozent der Maggie Creek-Liegenschaft zu erwerben, befinden sich nun zwei Explorationsprojekte mit großem Potenzial in Nevada. Maggie Creek liegt mitten im Carlin-Trend, benachbart zu einer 26 Millionen Unzen-Goldmine.













