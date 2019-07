Groß, größer, am größten

Bei den Goldmünzen ist die Red Kangaroo Münze die größte. Einen Tag lang konnte sie vor der New York Stock Exchange bewundert werden

Rund 1000 Kilogramm Gold, Reinheit 9999, ein Durchmesser von 80 Zentimetern und 12 Zentimeter Dicke, das sind die Eckdaten der weltweit größten Goldmünze. Die 32.150 Unzen Gold sind bei einem Goldpreis von 1250 Euro etwa 40 Millionen Euro wert. Das goldene Riesenkänguru der Perth Mint wurde von Australien nach New York per Schiff gebracht und unter freiem Himmel zur Schau gestellt. Damit wurde ein neuer börsengehandelter Gold-Fonds beworben.





„Es geht um das Bekanntmachen von Gold“, so Richard Hayes, Chef der Perth Mint. Auf Platz zwei steht übrigens eine Goldmünze, die nur 100 Kilogramm auf die Waage bringt. Die größte Silbermünze der Welt ist die Karl Marx Silbermünze, gemacht in Deutschland. Mit 2000 Unzen Silber wiegt sie etwas über 60 Kilogramm.





Jetzt dürfte, glaubt man den Experten die Zeit reif sein, Goldinvestments zu überdenken. Aktuell bei rund 1400 US-Dollar je Feinunze, sollten die kommenden FED-Zinssenkungen den Goldpreis deutlich nach oben hieven. Auch in Euro gerechnet, sollte es aufgrund der in Kürze stattfindenden Zinssenkungen der EZB und der wohl auch weiterhin lockeren Geldpolitik, mit dem Goldpreis nach oben gehen. Silber notiert aktuell sogar bei über 16 US-Dollar je Feinunze.





Goldgesellschaften gibt es viele, eine nähere Betrachtung verdienen etwa White Gold oder GoldMining.

White Gold besitzt ein großes Landpaket im Yukon (35 Liegenschaften) mit geschätzt mehr als eine Million Unzen Gold im Boden. Zu den Highlights gehören Gesteinsproben mit Werten bis zu 4,65 Gramm Gold pro Tonne Gestein und Oberflächenproben mit Goldspuren von bis zu 94,4 Gramm Gold.





GoldMining besitzt aussichtsreiche Goldprojekte in Süd- und Nordamerika, wie das Yellowknife Goldprojekt in Kanada oder das Titiribi-Gold- und Kupferprojekt in Kolumbien.





