Größte künstliche Kürzung der Rohölproduktion in der Geschichte

Die OPEC+ Staaten haben sich darauf geeinigt ihre Produktion um 9,7 Millionen Barrel am Tag zu reduzieren, was etwa 10% des weltweiten Angebots entspricht. Die OPEC+ Staaten wünschen, dass sich auch die USA, Kanada, Brasilien und Norwegen den Produktionskürzungen anschließen werden, wobei man auf eine weitere Kappung um mindestens 5 Mio. Barrel und deutlich mehr pro Tag hofft. Durch den Stillstand vieler Volkswirtschaften nahm die globale Nachfrage um ein Drittel ab. Die Vereinbarung zur Produktionskürzung soll schrittweise bis April 2022 wieder zurückgenommen werden. Interessant ist, dass sich die USA bereit erklärten, den von Mexiko geforderten Teil der Kürzung zu übernehmen, wofür Mexiko später die USA entschädigen wollen.

Der Rohölmarkt zeigte sich unbeeindruckt von den Ergebnissen der OPEC+ Sitzung und befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Die hoch gesetzten Ziele zur Förderungskürzung werden nicht von heute auf morgen erfolgen, sodass das Überangebot und somit der Preisdruck auf den Rohölpreis noch einige Zeit Bestand haben wird. In der zweiten Jahreshälfte, wenn der größte Teil des Lockdowns aufgehoben sein wird, könnte der Rohölpreis aufgrund der Kürzungen wieder in das Defizit rutschen und deutlicher ansteigen. Bis dahin sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man als Käufer am Rohölmarkt auftritt.

In Gold gerechnet ist der Rohölpreis mit nur 0,41 Gramm Gold je Fass Rohöl historisch günstig. Das langfristige Mittel liegt viermal höher. Es ist wahrscheinlich, dass der Rohölpreis auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre wieder dorthin zurückkehren wird – auf die OPEC ist Verlass! Leider gibt es wenige Möglichkeiten langfristig in Rohöl zu investieren und es bleiben nur Futures oder wenige ETCs, deren Rendite jedoch auch unter den Rollverlusten leiden. Das Ausloten neuer Tiefs in den kommenden Wochen dürfte eine Chance bieten, um mittelfristig in das schwarze Gold zu investieren. Später, wenn das Ratio von Rohöl zu Gold wieder sein Mittel bei 1,5 bis 2 Gramm Gold je Fass erreicht hat, tauscht man die Gewinne wieder in Gold. Kurzfristig ist Rohöl jedoch noch im Abwärtstrend und kann noch einmal ein neues Tief ausloten.

Der Rohölpreis befindet sich weiterhin in der BodenbildungMit nur 0,41 Gramm Gold je Barrel ist der Rohölpreis historisch günstig

