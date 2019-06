Grillsaison: Vegane Burger und Hanf in den Würstchen

Sich heute gesund zu ernähren, scheint nicht einfacher zu werden. Dabei hungern noch viele auf der Welt. Der Bezug zu Rohstoffunternehmen ist schnell gefunden

Vegane Burger, Fake-Frikadellen, scheinen gerade enorm in Mode zu sein. War doch kürzlich bei einem großen Discounter das neue Produkt in Nullkommanichts ausverkauft. Eine fleischlose Bulette wird in Deutschland von einem Unternehmen vertrieben, in das Bill Gates und Leonardo DiCaprio investiert haben.

Ernährung ist ein wichtiges und großes Geschäft. Eine Gesellschaft, die sich durch seine patentierte Methode zur Entwässerung organischer Materialien einen Namen gemacht hat, ist EnWave. Die REV™-Technologie (Vakuum-Mikrowellen-Technologie) wächst im Bereich Lebensmittel, Pharmazie und auch im legalen Cannabisbereich.

EnWave verdient an Lizenzen, an eigens gegründeten Gesellschaften (Marke Moon Cheese®, natürliche Käse-Snackprodukte) und am Verkauf seiner Vakuum-Maschinen. Das zweite Quartal 2019 brachte EnWave auch einen Rekordquartalsumsatz. In der Cannabis-Branche kann durch EnWaves Technologie die Trocknungszeit von fünf bis sieben Tagen auf weniger als zwei Stunden reduziert werden.

Dass Cannabis oder Hanf modern und salonfähig geworden ist, daran kommt man auch beim Kauf von Grillwürstchen im Supermarkt nicht vorbei. Ob man darin Hanföl haben muss, sei dahingestellt. Tatsache ist aber, dass Cannabis als legale Medizin vielen helfen kann. Durch die zunehmende Akzeptanz und die steigenden Legalisierungszahlen weltweit für den Freizeitgebrauch sind der Cannabis-Markt und dessen Gesellschaften in das allgemeine Interesse gerückt.

Bei der großen Anzahl der Unternehmen ist bei einem möglichen Investment genau auf die Qualität der Gesellschaft zu achten. RavenQuest BioMed ist ein Unternehmen aus der Cannabis-Branche, das Anbauflächen in Kanada besitzt, mit einer Verkaufslizenz von Health Canada ausgestattet ist und bereits auf dem Sprung ist, auch in Europa (zusammen mit der norwegischen Cannabis BioCare) neue Produktionsanlagen zu bauen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und von RavenQuest BioMed (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/ravenquest-biomed-inc/).

