Griff zum digitalen Gold: Bitcoin knackt Allzeithoch

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Die digitale Münze (Bitcoin) knackt das jüngste Allzeithoch von rund 4.500 US- Dollar und markiert einen neuen Höchststand mit 4.642 US- Dollar. Somit kann binnen einer Handelsstunde ein sattes Plus von sechs Prozent verzeichnet werden.

Der Griff zum digitalen Gold erfährt in Zeiten geopolitischer Risiken wachsende Beliebtheit. Die sich verstärkenden Spannungen in Nordkorea ließen heute ebenfalls den Handel von Ether in die Höhe schnellen. Aufgrund der sich aufstauenden Risiken und Sorgen um eine mögliche Eskalation des Nordkorea- Streits, sind Anleger nicht zimperlich und verlieren den Risikoappetit.

Bitcoin steuert somit auf eine Verfünffachung des Kurses seit Jahresbeginn zu. Nach der erfolgreichen Trendfortsetzung sind ab sofort 5.000 US- Dollar als Ziel ins Auge zu fassen.