Griechenland soliderer Schuldner als die USA?

Diesen Eindruck könnte man zumindest bei einem Blick auf die Rendite der fünfjährigen Staatsanleihen bekommen: Während die griechischen Anleihen eine Rendite von 2,14 % aufweisen, liegt die ihrer amerikanischen Pendants mit 2,39 % deutlich darüber. Nach der erfolgreichen Platzierung einer zehnjährigen Anleihe Anfang März nun also die nächste positive Nachricht für Griechenland.Rentierten die griechischen Staatsanleihen im Sommer 2015 zwischenzeitlich gar mit 37 %, sank auch die Rendite der zehnjährigen griechischen Anleihe von 4,3 % zu Jahresbeginn auf nunmehr 3,3 %. Damit markiert diese den niedrigsten Stand seit September 2005.Doch nicht nur am Anleihenmarkt herrscht auf griechischer Seite Grund zur Freude: In diesem Jahr wird ein Wirtschaftswachstum von 1,9 % erwartet – eine Rate, die über dem EU-Durchschnitt von 1,4 % liegt. Zudem plant das noch immer hochverschuldete Land einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge noch in dieser Woche, beim Euro-Krisenfonds ESM einen Antrag auf vorzeitige Kreditrückzahlung zu stellen. Da diesem wohl stattgegeben wird, scheint nicht nur am Anleihenmarkt wieder Vertrauen in die Finanzpolitik Griechenlands zu bestehen.