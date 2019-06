Griechenland attraktiv wie lange nicht

Spitzenzahlen vom griechischen Finanzmarkt: Der dortige Leitaktienindex Athex Composite erreichte vorige Woche mit 835 Punkten den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Auch bei den Einzelwerten gab die Handelswoche Grund zur Freude. Die Aktien der 42 wichtigsten griechischen Firmen erreichten im Schnitt einen Kursgewinn von 13,4 % – die beste Wochenperformance seit vier Jahren.

Diese gestiegene Nachfrage zeigte sich auch am Anleihenmarkt. Erstmals lag die Rendite der zehnjährigen griechischen Staatsanleihe mit 2,8 % unter der Marke von 3,0 %. Dies markiert nicht nur den niedrigsten Stand seit dem Beitritt Griechenlands zur Eurozone, sondern auch eine weitere Neuerung: Die Rendite griechischer Anleihen liegt somit zum ersten Mal unter der ihrer italienischen Pendants.

Auslöser dieser Entwicklung ist – wie in diesen Tagen so oft – die Politik. Bei der am 7. Juli anstehenden Parlamentswahl deutet wohl alles auf einen Wahlsieg der konservativ-liberalen Partei hin, die bereits bei der Europawahl kräftige Stimmgewinne für sich verbuchen konnte. Von ihr versprechen sich die Marktteilnehmer eine weitaus wirtschaftsfreundlichere Politik als vom derzeitigen linken Ministerpräsidenten Tsipras. So spricht sich der Spitzenkandidat der Konservativen für eine Steuerreform zugunsten von Unternehmen und für eine Senkung der Dividendensteuer aus.

Dies scheint griechische Anleihen und Aktien zusammen mit den Prognosen des Internationalen Währungsfonds, der für Griechenland 2019 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 % vorhersagt, attraktiv zu machen – ungeachtet der Tatsache, dass Griechenland mit einer Schuldenquote von 181 % des Bruttoinlandsprodukts nach wie vor das meist verschuldete Land der Eurozone ist.