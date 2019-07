Griechenland: Stimmungstest geglückt

Ein erster Erfolg für Christos Staikouras, den neuen Finanzminister Griechenlands: Die Emission einer siebenjährigen Anleihe am Dienstag spülte 2,5 Milliarden Euro in die griechische Staatskasse. Dabei war die Emission, die zu einer Ausgaberendite von 1,9 % begeben wurde, mit Angeboten von etwa 13 Milliarden Euro mehr als fünffach überzeichnet.

Damit bestätigt sich der Trend, wonach sich griechische Anleihen zunehmender Beliebtheit erfreuen.



So begab Griechenland nach den jahrelangen Finanzspritzen im Januar und im März diesen Jahres erstmals zwei neue Anleihen über je 2,5 Milliarden Euro – und auch diese Emissionen waren bereits vierfach überzeichnet. Zudem fiel die Rendite der zehnjährigen griechischen Anleihen von 4,4 % Anfang des Jahres auf nunmehr 2,3 %. Getrieben sein könnte diese Nachfrage durch die Aussicht auf weitere Zinssenkungen im Euroraum. So versprechen griechische und auch italienische Anleihen im Gegensatz zu vielen anderen Euro-Ländern und Unternehmen noch eine nennenswerte Rendite.

Das erklärte Ziel Griechenlands, im laufenden Jahr 7 Milliarden Euro am Markt einzunehmen, ist mit dieser dritten Emission bereits erreicht. Hinter diesen drei Emissionen steckt jedoch kein Bedarf an frischem Geld, ist der Haushalt Griechenlands doch bis Ende 2022 durchfinanziert. Vielmehr versucht Griechenland, durch die stetigen Emissionen am Markt Vertrauen aufzubauen. So strebt die neue griechische Regierung an, das Rating des Landes innerhalb von 18 Monaten aus dem Ramschniveau auf das Niveau investitionswürdiger Schuldner zu heben. Die Ratingagenturen Moody's und Fitch, die im August eine Neubewertung Griechenlands vornehmen, werden sicherlich auch diese dritte Emission aufmerksam verfolgt haben.