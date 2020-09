Grenke fällt weiter rasant

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Bei einer äußerst geringen Handelsspanne von gerade einmal 68 Punkten bewegt sich der DAX heute auf einem Niveau von rund 13.230 Punkten kaum von der Stelle. Vielmehr blicken die Anleger gespannt auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank, die sich am Abend zudem zu ihrer künftigen geldpolitischen Strategie äußern und neue Prognosen veröffentlichen wird.Als mit Abstand meistgehandelter Wert in Stuttgart gibt Grenke Leasing heute weitere 23% nach. Bereits gestern war die Aktie zeitweise bis zu 30% eingebrochen, nachdem sich Grenke mit Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen konfrontiert sah. Auch ein umgehendes Dementi des MDAX-Konzerns kann die Anleger bis dato nicht beruhigen. Seit Montagabend büßte Grenke mehr als 900 Millionen Euro an Börsenwert ein.Hohe Umsätze sind in Stuttgart auch bei der Bayer-Aktie zu verzeichnen, die bis zum Mittag rund 1% abgibt. Berichten zufolge steuern die Leverkusener bei den Glyphosat-Klagen in den USA auf einen endgültigen Kompromiss zu. Mit dem ausgehandelten Vergleich sollen auch künftige Klagen geregelt werden, was Bayer Planungssicherheit verschaffen würde.Im Sog der Betrugsvorwürfe gegen Nikola geht es auch für den Geschäftspartner Nel ASA als eine der meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger weitere 3,6% auf 1,68 Euro bergab. Allein seit letzten Mittwoch hat die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens 20% eingebüßt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.