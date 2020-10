Grenke-Aktie: Das verschafft den Anlegern Luft zum Atmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Nachdem der Short-Seller Fraser Perring im September massive Betrugsvorwürfe gegen Grenke verlauten ließ, sorgte er damit für erdrutschartige Kursbewegungen in Richtung Keller. Geradezu fluchtartig verabschiedeten sich die Anleger von ihren Anteilen und auch einige Wochen später ist von einer nachhaltigen Erholung weit und breit nichts zu sehen. Zwar streitet die Konzernführung jedweden Vorwurf vehement ab, dem scheinen viele Aktionäre aber nicht so ganz zu trauen. Immerhin dürfte sich manch einer an Wirecard erinnert fühlen. Um wieder für bessere Laune zu sorgen, braucht Grenke jetzt belastbare Zahlen.

Ein entsprechendes Gutachten von Wirtschaftsprüfern wurde schon längst in Auftrag gegeben, endgültige Ergebnisse stehen aber noch aus. Grenke meldete sich zu Beginn der neuen Woche mit einigen Zwischenergebnissen bereits zu Wort. Damit sollen einige der Kritikpunkte neutralisiert werden. Für gute Laune an den Börsen dürfte vor allem sorgen, dass bisher noch keinerlei Hinweise auf betrügerisches Vorgehen gefunden werden konnten. Es gelingt damit, zumindest etwas Vertrauen von Seiten der Anleger zurückzugewinnen. Gegessen ist das Thema damit aber leider noch nicht.

Auf die guten Neuigkeiten reagierten die Aktionäre am Dienstag mit einem satten Kursplus. Um fast sechs Prozent konnte die Grenke-Aktie sich erholen und damit bis auf 36,66 Euro aufschließen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob diese Zugewinne auch von Dauer sein werden. Es ist kaum vorstellbar, dass die Leerverkäufer die jüngsten Meldungen unkommentiert lassen werden. Erst ein endgültiges Gutachten wird wohl die langfristige Richtung für die Grenke Aktie bestimmen. Wie genau ein solches ausfallen wird, steht aber noch in den Sternen. Für den Moment bleiben daher hohe Risiken bestehen und es ist unverändert mit starken Kursschwankungen zu rechnen, da Spekulationen und Gerüchte großen Einfluss nehmen.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.