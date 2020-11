Grenke Aktie – Vertrauen wächst! Kurs steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Bei Grenke läuft es wieder rund? Zumindest steigt die Aktie! Denn in der vergangenen Woche hat das von Betrugs-Vorwürfen gebeutelte Unternehmen wieder Fuß gefasst! Bislang konnte der Grenke-Kurs nicht wirklich zulegen. Trotz der Entkräftung von Vorwürfen, die der britische Shortseller Fraser Perring und dessen Investmenthaus Viceroy Reseach Mitte September in einer dicken Studie veröffentlicht hatten! Diese Studie wurde zwar von einigen Experten als doch sehr spekulativ und teilweise überzogen interpretiert. Zudem wurden von Grenke relevante Betrugsvorwürfe entkräftet. Doch der Wert konnte sich nicht wirklich erholen. Denn die Irritationen, die der Shortseller auslöste, treffen auf ein Unternehmen, welches durch sind intransparente Struktur eben auch recht geeignet ist, um Misstrauen auszulösen! Grenke als “Black Box” hat es daher etwas schwerer als klassische Unternehmen, wieder am Markt Vertrauen aufzubauen!

Zum Aufbau von Vertrauen kündigte daher Grenke am 29. Oktober an, die bisherigen Franchisegesellschaften in 12 bis 18 Monaten in das Unternehmen zu integrieren. Auch die veröffentlichen Zahlen brachten den Wert von seinen jüngst erreichten Tiefs wieder nach oben! Zwar erzielte Grenke im dritten Quartal 2020 ein Zinsergebnis von 96 Millionen Euro – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (93,6 Millionen Euro). Der Nettogewinn von 55,7 Millionen Euro lag jedoch um 46 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Auch stieg die Schadensabwicklung und Risikovorsorge auf 48,8 Millionen Euro (Vorjahresquartal 32,2 Millionen Euro). Der Ausblick zudem schwach. Das Grenke-Management geht von einem Neugeschäft im vierten Quartal 2020 von rund 60 Prozent des Niveaus des Vorjahres aus!

Die Zahlen scheinen aber besser ausgefallen zu sein als vom Markt allgemein erwartet. Auch die Integrierung der Franchise-Gesellschaften in den Konzern baut Vertrauen auf. So kann sich die Grenke-Aktie erholen. Das Bankhaus Lampe sieht noch Potenzial! So wurde das Kursziel zwar von den Lampe-Analysten von 68 auf 48 Euro gesenkt. In Anbetracht eines Kurses bei derzeit rund 35 Euro jedoch mit der Einschätzung “buy”.





