Grenke-Aktie: Niemand bleibt verschont!

Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgestanden, das zeigt uns die aktuelle zweite Welle mehr als deutlich. Folgen hat das nicht nur für das Gesundheitswesen. Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und dergleichen mehr sorgen darüber hinaus für heftige Einschnitte bei der Wirtschaft. Die Folgen daraus ziehen sich quer durch alle Branchen und führen selbst bei Unternehmen zu Gewinneinbrüchen, von denen viele es im ersten Moment nicht erwarten würden. Dazu zählt auch der Finanzdienstleister Grenke, welcher darüber hinaus auch noch mit schweren Betrugsvorwürfen zu kämpfen hat. Die nächsten Wochen dürften nicht einfach für das Unternehmen werden.

Einbußen gab es bei Grenke laut neuen Zahlen vor allem beim Leasinggeschäft, welches um etwa ein Viertel schrumpfte. Zwar ging es bei der Bank steil bergauf, dennoch fielen die Gewinne unter dem Schnitt deutlich geringer aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit 48 Millionen Euro konnte nur etwa halb so viel Profit gemacht werden. Die Konzernleitung zeigt sich für die Zukunft jedoch optimistisch und rechnet im Jahr 2021 wieder mit deutlich besseren Ergebnissen. Das Niveau aus Zeiten vor Corona wird aber laut den Prognosen wohl noch nicht erreicht werden. Trotz dieser eher ernüchternden Aussichten ging es mit der Grenke-Aktie zuletzt aufwärts.

Nachdem die Grenke-Aktie schon in der vergangenen Woche eine spürbare Erholung durchlebte, setzte dieser Trend sich am Dienstag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld fort. Um knapp 1,5 Prozent ging es für den schwer angeschlagenen Titel in die Höhe bis auf 35,78 Euro. Trotz der Zugewinne der letzten Tage ist der Weg zurück nach oben noch sehr weit. Dabei kann jetzt von einem anhaltenden Aufwärtstrend auch noch längst keine Rede sein. Noch immer sorgen die Betrugsvorwürfe für viel Skepsis und auch die Analysten beobachten die derzeitige Lage zurückhaltend und nehmen größtenteils eine neutrale Haltung ein.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 4. November 2020

