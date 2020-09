Grenke Aktie: Ist da was dran?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Ist da was dran an den Vorwürfen, die „Viceroy Research“ gegen Grenke erhebt? Wer bei Grenke short ist, der hat ein wirtschaftliches Interesse daran, dass der Kurs der Grenke-Aktie auch fällt. Doch das für sich bedeutet noch nicht, dass Vorwürfe auch nicht stimmen. Beides kann der Fall sein. Oder eben auch nicht – denn Grenke weist die Vorwürfe scharf zurück. Das seien „Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist“, so hieß es. Man bereite eine „ausführliche Replik“ vor, hieß es am Dienstag von Grenke. Diese ausführliche Replik war Donnerstag früh (Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags) noch nicht fertig bzw. noch nicht veröffentlicht.

Ist da was dran, an den Vorwürfen – das ist natürlich die zentrale Frage. Wer bei Grenke investiert ist oder ein Investment in Betracht zieht, der/die kann sich auch den 64seitigen Bericht von Viceroy Research anschauen, denn der ist zumindest zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags frei im Internet zugänglich. Da finden sich übrigens auch einige Anmerkungen zur Bewertung der Aktie. So wird ab Seite 42 genauer auf die Entwicklung und Zusammensetzung des Cash Flows bei Grenke geschaut. Auch die Wechsel im Aufsichtsrat des Unternehmens werden thematisiert.

from

Finanztrends by Peter Niedermeyer

