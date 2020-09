Grenke Aktie: Hammer am Montag?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Grenke meldet sich am Montag mit einer neuen Meldung zum Thema Vorwürfe von Viceroy Research. Am Freitag hatte das Unternehmen noch eine Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht. Da lautete der Tenor – den Grenke selbst dieser Stellungnahme gab, Zitat: „GRENKE AG widerlegt Anschuldigungen von Viceroy Research“. In der Stellungnahme wurde auch die Anfertigung eines Sondergutachtens angekündigt. Dieses hatte der Grenke-Vorstand demnach dem Grenke-Aufsichtsrat vorgeschlagen, und dieser stimmte zu und beauftragte KPMG mit der Erstellung des Sondergutachtens. Dazu wissenswert: KPMG ist laut Grenke auch der bestehende Abschlussprüfer des Unternehmens.

Dann zu der erwähnten Meldung am Montag: Denn da heißt es unter anderem, dass der Unternehmensgründer und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats – Wolfgang Grenke – sein „Aufsichtsratsmandat vorerst ruhen lassen“ wird. Warum, wenn an den Vorwürfen nichts dran ist? Dazu heißt es: Das Ruhen des Mandats („mit sofortiger Wirkung“) soll erfolgen, „bis die Vorwürfe hinsichtlich etwaiger Interessenkonflikte vollständig ausgeräumt sind“. Auch das Aufsichtsratsmandat von Herrn Wolfgang Grenke bei der „GRENKE Bank“ soll ruhen, und auch sein „Verwaltungsratsmandat bei der Schweizer Grenkeleasing AG“. Und dann hieß es, dass sich die Familie Grenke dazu „bekennt“, ihr „Aktienpaket von 40,84 Prozent langfristig zu halten“. Beruhigungspille oder klare Ansage, zum Unternehmen zu stehen und die Vorwürfe auszuräumen? Derzeit offen!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.