Grenke Aktie: Erholung in Sicht?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Grenke bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Es scheint, als könne sich Grenke aktuell wieder von den Betrugsvorwürfen erholen. Was ist passiert? Die Entwicklung! Bei Grenke ging es Mitte September aufgrund von Betrugsvorwürfen nach unten und obwohl ein Nachweis über die Existenz der Barmittel des Unternehmens geliefert wurde, gab es zunächst keine Kurserholung. Anfang Oktober setzte dann eine Abwärtsorientierung ein, doch die überraschend positiven Zahlen aus dem dritten Quartal führten zu einer Trendwende. Die Stimmung! In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Grenke in Social Media und die Stimmung verschlechterte sich. Der Ausblick! Möglicherweise kann die Charttechnik den Kurs nun noch weiter pushen, denn der GD38 liegt derzeit bei 35,36 Euro. Nun wird sich zeigen, ob es noch ein zusätzliches Kaufsignal geben kann.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.





