Grenke Aktie: Compliance Kultur?

Im englischsprachigen Conference Call von Grenke – in dem es wenig überraschend um die Vorwürfe von Viceroy Research ging – gab es einige interessante Aussagen. So hieß es zum Beispiel von der Vorstandsvorsitzenden, Zitat: „We have a compliance culture in this company”. Auf diese „compliance culture“ sei sie stolz, so die Vorstandsvorsitzende weiter. So habe man die Geschäftsbeziehungen zu einem in den Vorwürfen genannten Kunden eingestellt, und man habe den Fall den relevanten Behörden gemeldet, bevor dieser auf der üblichen „black list“ erschienen sei. Das könnte man normalerweise eher als Selbstverständlichkeit sehen und nicht als etwas Besonderes, das herausgestellt zu werden verdient. Aber hier geht es ja um eine Reaktion auf die Vorwürfe.

Was das Geschäftsmodell betrifft: Man habe seit über 40 Jahren ein Geschäftsmodell, das sich bewiesen hat („proven business model“). Diese Erfahrung und auch die enormen Datenmengen, die Grenke hat, seien Grundlagen für den Erfolg. Und so weiter, und so fort. Natürlich wurden in dem Conference Call die Stärken von Grenke herausgestellt. Wird Vicereoy Research nun nachlegen – oder sich mit der Erwiderung von Grenke zufrieden geben und die Sache auf sich beruhen lassen? Diese Woche könnte diesbezüglich spannend werden!





