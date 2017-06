Green Bonds – Gutes Klima für grüne Anleihen?

Trump kündigt den Pariser Klimavertrag. Diese Nachricht schlug vor kurzem wie eine Bombe ein und so mancher stellte sich wohl die Frage, wie es es mit dem Klimaschutz nun weitergehen soll. Imhaben wir bereits einen ersten Blick auf den “grünen Markt” geworfen, nun wollen wir schauen welche Auswirkungen die Politik der Trump-Administration haben könnte. Dabei sollte zunächst festgehalten werden, dass das Trump-Dekret nicht das Aus für die Energiewende bedeutet. Investoren werden sich auch weiterhin schwer tun Klimarisiken nicht zu berücksichtigen. Außerdem stehen Green Bonds aktuell bei Emittenten hoch im Kurs, so legte beispielsweiseAnfang des Jahres weltweit den erstenauf.

Der Green Bond-ETF hat das Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen.

Verpassen Sie nicht unsere kommenden Webinare diese Woche:

Dienstag, 13.06, 18:00 Uhr: Euer Egmond– Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 13.06, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 14.06, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Europa und China sind jetzt gefragt

Gespannt schauen Investoren, wie sich die Politik von US-Präsident Donald Trump auf den Markt für grüne Anleihen auswirken wird. Seine Politik könnte den Markt für grüne Anleihen in den USA zumindest kurzfristig etwas dämpfen, wenngleich viele Unternehmen und Banken weiterhin kräftig derartige Papiere emittieren dürften, zumal wenn die Nachfrage von Investoren weiter steigt. Und hier steht besonders Europa im Fokus.

Einen kräftigen Beitrag an der Expansion des Marktes für Green Bonds leistet Frankreich, nachdem das Land im Januar für sieben Mrd. Euro eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 22 Jahren ausgegeben hat. Frankreich war damit das erste Land aus der Euro-Zone, das einen Green Bond emittiert hat.Das Papier war mehr als dreifach überzeichnet, hatten Investoren doch Gebote von 23 Mrd. Euro abgegeben. „Mit dem Schwung aus dem Klimaabkommen von Paris und einer steigenden Nachfrage von Investoren wird der Markt für Green Bonds 2017 einen neuen Meilenstein erreichen“, schreiben die Analysten der Ratingagentur Moody’s in einer Studie.

Nicht nur grüne Investments, aber viele weitere attraktive Anlageideen finden Sie wie gewohnt in unserer ISIN-Liste. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Positionierungen im Favoriten- und Defensivdepot.

Demnach soll sich der Markt im laufenden Jahr mehr als verdoppeln auf gut 200 Mrd. Dollar. Trotz der rasanten Expansion ist der Markt für grüne Anleihen weiterhin nur ein Nischenmarkt. Laut Moody’s machte er 2016 nur 1,4 Prozent des Emissionsvolumens des gesamten Anleihenmarkts aus. Gleichzeitig sollte der Markt gerade in China rapide wachsen (ein interessantes Interview der Schweizer Bank Vontobel mit einem Investor aus China finden Sie hier), muss das Land angesichts der starken Umweltverschmutzung doch in den nächsten Jahren massiv in grüne Technologien investieren. Allerdings könnte die weltweit stark steigende Nachfrage nach Green Bonds dazu führen, dass verstärkt Emittenten mit schwächerer Bonität auf den Markt kommen, wodurch die Risiken für die Besitzer der Papiere zunehmen würden.

Ebenso wie bei klassischen Anleihen sollten sich Anleger allerdings auch bei grünen Anleihen die Bonität des Emittenten genau anschauen. Nur so kann man verhindern, dass einem später eine unschöne Überraschung blüht.