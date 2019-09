Gratis Heibel-Ticker PLUS Update: Prognosebestätigung für TUI stimmt zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

"Mittwoch früh hat CEO Friedrich Joussen ein umfangreiches Update zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht. Minutiös geht er darin alle Geschäftsbereiche durch und nimmt Stellung zu den Auswirkungen der Pleite von Thomas Cook. Auch TUI-Kunden seien teilweise über Flüge von Thomas Cook gebucht worden, man werde für diese Kunden Alternativen anbieten. Das wird zwar Geld kosten, aber nicht das Geschäftsmodell von TUI in Frage stellen. Denn der Aktienkurs eines Unternehmens wir durch die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells bestimmt, nicht durch einmalige Sondereffekte.Gleiches gilt auch die die 737 MAX Thematik: Für die Spitzenlast im Wintergeschäft würden erneut zusätzliche Flugkapazitäten organisiert werden müssen, doch der Aufwand werde geringer sein als im Sommer. Im weiteren Text führ Joussen aus, dass die zunächst schwachen Buchungen vom Anfang des Sommers im weiteren Verlauf kompensiert wurden, da zuletzt sowohl mehr gebucht, als auch höhere Preise realisiert wurden. Für die Wintersaison sei das Buchungsniveau auf dem gleichen Level des schwachen Vorjahres. 70 neue Hotels wurden eröffnet, ein Expeditionsschiff konnte in Dienst gestellt werden.Die neue Strategie, sich stärker auf eigene Hotels und Schiffe zu verlassen, mache das Unternehmen widerstandsfähig gegen die Marktentwicklungen. Damit gibt Joussen den Hinweis, das TUI gegen die Einflüsse, die bei Thomas Cook letztlich für die Pleite gesorgt haben, gut gewappnet ist.Für mich ergibt sich ein Bild von TUI, das sich auf schwere Zeiten vorbereitet hat. Wenn alles schief geht, bleibt das Schiff auf Kurs. Es gibt jedoch Vieles, was in den kommenden Monaten und Jahren gut laufen kann und dann zu einem Gewinnsprung führen würde. Sprich: Das Chance/Risiko-Verhältnis weist derzeit bessere Chancen aus.Freundliche Grüße"