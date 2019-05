Man muss nicht unbedingt das Gras wachsen hören, um zu erkennen, welche Rohstoffe und Themen gerade in aller Munde sind

Die Redewendung "das Gras wachsen hören" stammt aus der skandinavischen Heldensage "Edda" aus dem 13. Jahrhundert. Ein Rohstoff, der gerade für Furore sorgt, ist Cannabis. Von Konsumgütern bis hin zu Arzneimitteln, der weltweite Cannabis-Markt besitzt noch enormes Wachstumspotenzial. Experten gehen davon aus, dass erst ein Bruchteil des möglichen Umsatzes besteht. Doch Legalisierungen, wie 2018 in Kanada, sind auf dem Vormarsch. Politiker erkennen, dass sie bei Wählern beliebt sind und nicht zu vergessen – die möglichen Steuereinnahmen.

In Kanada ist beispielsweise RavenQuest BioMed staatlich lizenziert und auf dem besten Weg mithilfe der Verkaufslizenz von Health Canada seine Produktion erfolgreich zu verkaufen. Zwei große Liefervereinbarungen wurden bereits abgeschlossen.





In den USA haben zehn Staaten Freizeit-Cannabis legalisiert, wobei weitere Staaten folgen werden. Medizinisches Cannabis wurde in 33 amerikanischen Staaten für legal erklärt. In Italien geschah dies 2013 und in Deutschland im Jahr 2017.





Ein anderer, vielleicht noch nicht jedem bekannter Rohstoff ist Vanadium. Speicherbatterien, wie bei Sonnenenergie und Windkraft nötig, profitieren von Vanadium. Wird Vanadium mit Stahlerzeugnissen verbunden, so erhöht dies die Zugfestigkeit und Stabilität. In Form von Vanadium-Redox-Batterien wird der Rohstoff zu einem festen Bestandteil der Clean-Tech-Wirtschaft. Da haben auch bereits bekannte Größen wie Bill Gates, Jeff Bezos oder Richard Branson investiert.





Der große Vorteil der Vanadium-Redox-Batterien ist, dass sie gleichzeitig laden und entladen können. Wer in den Schlüsselrohstoff für die grüne Revolution investieren möchte, sollte sich einmal Delrey Metals anschauen.





Delrey Metals besitzt vier Vanadium-Projekte in British Columbia (Star, Porcher, Peneece und Blackie) sowie eine Beteiligung (80 Prozent) an einem fortgeschrittenen Vanadium-Projekt in Neufundland. Delrey Metals ist auch weiterhin auf der Suche nach Projekten mit Rohstoffen im Bereich Energiespeicherung.













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



