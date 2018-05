Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktie steuert schnurstracks auf Rekordhoch zu! Aktienanalyse

Auftakt nach Maß für Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC): Die Immobilienfirma aus dem MDAX ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO I) habe um 18 Prozent auf 49 Mio. Euro zugelegt. Der Überschuss, in den auch die Neubewertung von Immobilien eingehe, sei sogar um 43 Prozent auf 132 Mio. Euro gestiegen. Unternehmenschef Christian Windfuhr sehe Grand City Properties daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen: Er habe nach wie vor einen FFO 1 zwischen 196 und 201 Mio. Euro im Visier, nach 178 Mio. Euro im Vorjahr.

Die Aussichten würden also stimmen. Die Charttechnik sowieso. Die Grand City Properties-Aktie steuere schnurstracks auf das Rekordhoch bei knapp 21,70 Euro zu. Ein Sprung darüber würde dem Papier völlig neue Perspektiven auf der Oberseite eröffnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

21,00 EUR 0,00% (24.05.2018, 14:29)

Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

21,00 EUR -0,71% (24.05.2018, 14:12)

ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882

WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV

Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC

Kurzprofil Grand City Properties S.A.:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.

Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.05.2018/ac/a/d)