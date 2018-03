Granada Gold Mine: Große Pläne für 2018

Vor wenigen Wochen haben wir erstmals den Gold-Junior Granada Gold Mine (TSX-V GGM, WKN: A2G9M7) aus Kanada vorgestellt. Dieser hat im vergangenen Jahr einiges auf die Beine gestellt. Und die Planungen für 2018 sehen nicht minder spannend aus.

Zusammengefasst erklärt Vorstandschef Frank Basa, dass 2017 für sein Unternehmen ein Jahr mit vielen Fortschritten und Meilensteinen war. Doch es liegt noch viel Arbeit vor Basa und seinem Team. Die über 5,5 Kilometer entdeckte mögliche Goldvererzung auf dem Granada-Areal im Abitibi-Grünsteingürtel ist noch zu 80 Prozent unerforscht.

Dabei hat Basa im vergangenen Jahr schon gute Vorarbeit geleistet. So wurde ein Bohrprogramm erfolgreich beendet. Dessen Highlight war der Fund von 14,5 Gramm Gold/Tonne über 4 Meter. Insgesamt machten die Bohrarbeiten deutlich, dass sich die Vererzung nicht nur auf Höhe von 2009 bis 2012 gebohrten Löchern befindet, sondern noch deutlich darüber hinaus gehen. Zudem hat Granada Gold bei Untersuchungen ein neues, vielversprechendes Gebiet entdeckt, welches den Namen Genesis Target erhalten hat.

Das insgesamt geplante Bohrprogramm von Granada Gold zielt darauf ab, 10 bis 15 Millionen Tonnen Gestein mit einem Vererzungsgrad von 4 Gramm bis 6 Gramm je Tonne aufzufinden.

Die Ressourcenschätzung konnte 2017 um 200 Prozent nach oben geschraubt werden, dabei wurde der 43-101-Standard angewandt. Die im offenen Tagebau abbaubaren Ressourcen liegen bei 625.000 Unzen. In tieferen Schichten finden sich weitere 1,5 Millionen Unzen bei einer Vererzung von 4,56 Gramm Gold/Tonne.

Im November hat Granada Gold dann auch die Erlaubnis bekommen, die Arbeiten auf Aureka auszuweiten. Dort gibt es einen historisch sehr interessanten Fund. 1938 wurden bei Oberflächenuntersuchungen im Abstand von 50 bis 150 Metern bis zu 240 Gramm Gold je Tonne gefunden. Und bei dieser Zahl fehlt kein Komma!

Wichtig für die künftige Arbeit ist auch, dass man mit Canada Cobalt Works eine Vereinbarung getroffen hat. Hierbei geht es um eine Produktionsvereinbarung über 579.000 Tonnen Gestein. Für das laufende Jahr setzt der CEO zudem auf eine Machbarkeitsstudie für eine neue Anlage im Bereich der Mine mit einer Kapazität von 80.000 bis 100.000 Unzen Gold pro Jahr.

In diesem Jahr hat sich Granada Gold mittels Privatplatzierung bereits 2 Millionen Dollar ins Unternehmen geholt. Zudem plant man noch im Frühjahr ein Erkundungsprogramm auf Aureka. Auf Genesis Target sollen Bohrungen stattfinden, um die Erkenntnisse aus 2017 zu untermauern. Die Machbarkeitsstudie muss ebenfalls vorangebracht werden. Dazu muss man ein Ingenieursbüro beauftragen. Ferner werden weitere Dividenden in Form von Aktieneinheit an die Investoren ausgegeben. Bei all diesen Planungen kann man davon ausgehen, schon bald wieder Neues von Granada Gold zu hören.



