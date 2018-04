Granada Gold: Aussichtsreiches Explorationsziele im Fokus

Interessante Neuigkeiten von Granada Gold Mine (WKN A2G9M7 / TSX-V GGM). Die kanadische Goldgesellschaft teilte mit, dass sie sich auf ein Explorationsprogramm – Aushub von Gräben sowie Bohrungen – auf der Aukeko-Liegenschaft vorbereitet. Diese grenzt direkt an das Flaggschiffprojekt, die Granada Gold-Mine in Québec . Darüber hinaus hat Granada Gold einen Antrag auf eine Bohrgenehmigung auf öffentlichen Land bei Austin Rouyn eingereicht. Wenn das Wetter es zulässt, sollen die ersten Arbeiten im Mai beginnen.

Die Aukeko-Goldmine ist Teil der von Osten nach Westen verlaufenden Struktur auf der Liegenschaft Granada Gold Mine. Sie liegt zwei Kilometer östlich der erweiterten LONG Bars-Zone, auf der insgesamt Bohrungen mit einer Länge von 120.000 Metern niedergebracht wurden. Weitere 1,9 Kilometer weiter östlich befindet sich die Austin-Rouyn-Mine. Die potenzielle Streichlänge auf der Liegenschaft beträgt 5,5 Kilometer vom westlichsten Bohrloch nahe den historischen Granda-Schächten und reicht nach Osten bis zum historischen Austin Rouyn-Schacht, wo Stichproben im Jahr 1940 Gehalte von 225,2 Gramm Gold pro Tonne aufwiesen.

Auf Aukeko wird Granada Gold ein genau abgegrenztes Gebiet mit Gräben und Diamantkernbohrungen untersuchen. Die Genehmigung für den Aushub der Gräben sowie bis zu 6.000 Meter an Bohrungen liegt vor. Das Unternehmen hat dabei sowohl die Auflagen des CPTAQ (einer Initiative der Provinz Québec zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen) erfüllt, als auch die nötigen Abkommen mit den First Nations (kanadische Ureinwohner) getroffen, sodass den Arbeiten bis auf die äußeren Bedingungen nichts im Wege steht.

Wie Granada Gold zudem mitteilte, hat man einen Antrag auf die Bohrgenehmigung auf öffentlichem Land in einer anderen Zone weiter östlich, der historischen Austin Rouyn-Zone, beantragt. Eine kleine Aushubmaschine und ein Diamtkernbohrgerät befinden sich bereits auf Granada und sollen sofort, wenn die Bedingungen passen, in Bewegung gesetzt werden.

Bei Aukeko und Austin Rouyn handelt es sich um ehemalige Goldproduzenten, mit signifikanten Goldgehalten östlich in der Ausdehnung der LONG Bars-Zone des Unternehmens. Frank Basa, CEO von Granada Gold ist schon sehr gespannt darauf, was die Untersuchung der noch nicht erkundeten Vererzungsstrukturen im Streichen von LONG Bars erbringen wird. Seiner Ansicht nach handelt es sich um potenziell sehr aussichtreiche Gebiete für eine zukünftige Produktion – und darauf liege schließlich derzeit der Fokus von Granda Gold.

Wir werden weiter berichten.





