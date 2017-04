Grammer und VW – Ärger droht

Wie viel Einfluss haben die “Zulieferer” in der Automobilbranche und wie kann ein Tanker wie VW, seine Marktmacht gegen kleine Boote wie Grammer ausspielen – diese Fragen ergibt die Konstellation “Grammer und VW”, die in diesen Tagen neue Spannung erfährt. Vor der möglicherweise entscheidenden Hauptversammlung des Zulieferers Grammer stellen sich Autobauer und Zulieferer hinter den Sitzehersteller. Unser Produkt auf VW ist der Discount-Call. Denn die zur Hastor-Gruppe gehörenden Investoren Cascade und Halog könnten mit ihrem Aktienpaket von 20 bis 30 Prozent die Stimmenmehrheit erlangen. Continental-Chef Elmar Degenhart sagte der Automobilwoche: „Die aktuellen Geschehnisse wirken wie eine feindliche Übernahme“. Sollten die umstrittenen Investoren die Mehrheit erlangen, will Volkswagen kündigen. Mehr dazu umim Webinar –

„Wenn sich die Verhältnisse, die unsere Beziehung mit dem Lieferanten betreffen, grundlegend verändern, dann behalten wir uns grundsätzlich vor, die Geschäftsbeziehung zu überprüfen“, erklärte das Unternehmen auf Anfrage der Automobilwoche. Die Hastor-Brüder haben in der Branche einen schlechten Ruf, seit sie im vergangenen Jahr mit ihrem Unternehmen Prevent die VW-Produktion lahmgelegt hatten.

Obwohl der Markt zahlreiche Hürden erreicht hat, steigt er weiter – dies ist ein Stärkesignal, kündigt jedoch auch eine massive Überhitzung an. Ein neues Allzeithoch ist nicht mehr auszuschließen, auch wenn der Markt jetzt bereits viel zu hoch gestiegen ist. Immer wieder kommt es in dieser Jahreszeit zu Übertreibungen.

Der Deutsche Aktienindex ist aus dem bisherigen Aufwärtstrendkanal im 1-Stunden-Chart (orange) nach oben ausgebrochen, und hat damit die deutlich unwahrscheinlichere Richtung eingeschlagen. Nun ist der Weg theoretisch frei bis an den oberen Rand des aus statistischen Schwankungen berechneten Prognose-Korridors (grau) bei aktuell rund 12.500. Doch in der Praxis steht vorher noch eine andere Hürde im Weg.

Das bisherige Allzeithoch bei 12.390 hat am Montag bereits im vorbörslichen Handel zu Gewinnmitnahmen geführt, auf diesem Niveau könnten auch im weiteren Tagesverlauf erneute Rückschläge zu beobachten sein. Es stellt jedoch weder eine besonders starke, noch eine besonders exakte Widerstandszone dar. Dazu kommt allerdings, dass der DAX nun bereits wieder mehr als zwölf Prozent oberhalb seines 200-Tage-Durchschnitts verläuft (violetter Indikator unter dem Wochenchart). In der Vergangenheit waren Werte zwischen 12 und 14 Prozent mit wenigen Ausnahmen gute Indikatoren für eine Atempause des Marktes. Daher bleibt die weitere Vorhersage kurzfristig eher vorsichtig, nur mittel- bis langfristig ist weiterhin mit steigenden Kursen zu rechnen.

Dem gegenüber steht die Saisonalität des Marktes: Der durchschnittliche Kursverlauf des DAX in den vergangenen 20 Jahren zeigt im März und April einen großen Zuwachs. So bietet beispielsweise der erste Handelstag im April eine überdurchschnittlich hohe Gewinnchance. Seit 2003 behielten in 93 Prozent der Fälle die Käufer die Oberhand, nur im vergangenen Jahr gab es mit minus 1,7 Prozent einen deutlichen Rücksetzer. Im Durchschnitt kletterte der DAX in den vergangenen 14 Jahren um gut ein Prozent.

Das scheint sich auch heute zu bewahrheiten. Anleger, die weiterhin bullish sind, sollten dennoch nur in Rückschläge hinein kaufen. Mindestens eine Gegenbewegung zurück in Richtung 12.080 sollte abgewartet werden, wo mehrere Wendpunkte und – knapp darunter – auch der Monatsdurchschnittskurs (blau) verlaufen. Nur besonders Mutige wetten auf einen Abpraller des Index am Allzeithoch zurück nach unten. Passende Papiere für beide Richtungen haben wir wie immer am Ende der Analyse aufgelistet.