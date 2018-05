Grammer-Aktie: Gewinne mitnehmen! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Sitzeherstellers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) unter die Lupe.



Werde der Amberger Mittelständler chinesisch? An sich sei Ningbo Jifeng ins Boot geholt worden, um Grammer vor einer feindlichen Übernahme durch die Prevent-Gruppe zu schützen. Jetzt wollten die Chinesen Grammer komplett übernehmen. Ningbo Jifeng bietet 60 Euro plus der vorgeschlagenen Dividende von 1,25 Euro je Aktie. Die spannendste Frage sei aber: Wie werde Großaktionär Hastor reagieren?



BMW, Daimler und VW hätten zuletzt skeptisch auf die Entwicklungen und den Machtkampf bei Grammer geblickt. Schließlich habe sich Hastor mit seiner Prevent-Gruppe in den letzten Monaten mit VW angelegt. Dies habe Grammer auch wichtige Aufträge gekostet. Die Folge: Die letzten Zahlen hätten unter den Erwartungen gelegen.



Die aktuelle Übernahmeofferte bewerte Grammer mit knapp 772 Mio. Euro. 2017 habe der Amberger Autozulieferer 1,79 Mrd. Euro um. Er rate auf dem aktuellen Kursniveau Gewinne mitzunehmen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:61,70 EUR +20,27% (29.05.2018, 13:15)Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:61,75 EUR +20,31% (29.05.2018, 13:30)ISIN Grammer-Aktie:DE0005895403WKN Grammer-Aktie:589540Ticker-Symbol Grammer-Aktie:GMMDie Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (29.05.2018/ac/a/nw)