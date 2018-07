GoverMedia Plus wächst rasant! Zacks sieht 400 % Kurspotenzial!

Der Anbieter für ein hochmodernes Online-Ökosystem für die globale russischsprachige Bevölkerung, GoverMedia Plus Canada Corp. (ISIN: CA3836541001 / CSE: MPLS), hat jüngst Updates bekannt gegeben, die auch die Analysten von Zacks Small-Cap Research haben aufhorchen lassen.Denn GoverMedia ist es gelungen, die Nutzerzahl seiner ‚one stop-shop experience‘-Plattform binnen 6 Wochen um rund 30 % zu steigern. Bis zum Stichtag 26. Juni 2018 nutzten bereits 180.000 aktive User das einzigartige Ökosystem von GoverMedia. Zudem hat die Gesellschaft nun auch den riesigen chinesischen Markt ins Visier genommen und diesbezüglich bereits mit zwei strategischen Geschäftspartnern in China Gespräche zu einer kommerziellen Partnerschaft aufgenommen.

Zudem präsentierte sich GoverMedia vor Kurzem während eines Wirtschaftsbesuches bei Vertretern der kasachischen Geschäftswelt zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Kasachstan. Da Kasachstan als wichtiger logistischer Knotenpunkt zwischen Russland und China fungiert, ist eine Partnerschaft mit der Republik ein strategisch wichtiger Schritt, um auch auf den chinesischen Märkten wachsen zu können.

Erste Früchte trägt auch schon das kürzlich abgeschlossene Abkommen mit der Handelskammer von Riga (Lettland), woraufhin GoverMedia eine Arbeitsgruppe eingerichtet hat. Diese Arbeitsgruppe soll dem Aufbau von Handelsbeziehungen dienen. Zudem wurde eine 100%ige US-Tochtergesellschaft gegründet, die für den zukünftigen Vertrieb in den nordamerikanischen Online-Märkten zuständig ist.

„Es war immer schon unser Ziel, weltweit zu expandieren. In nur wenigen Monaten haben wir unsere kommerzielle Präsenz in den Einstiegsmärkten von drei strategischen geografischen Zielen etabliert: Europa (durch die Absichtserklärung mit der lettischen Handelskammer), Nordamerika (durch die Gründung von Media Plus USA) und China (durch die Geschäftsentwicklung in Kasachstan und strategische Beziehungen zu unseren chinesischen Partnern). In Anbetracht unseres schnellen Benutzerwachstums sowie der Möglichkeiten des grenzüberschreitenden elektronischen Handels innerhalb dieser Regionen sind wir zuversichtlich, dass diese Entwicklungen zusätzliche, kurzfristig umsetzbare Einnahmequellen bieten werden. Ich bin sehr begeistert von unserem jüngsten Wachstum; es erinnert mich an meine früheren Erfahrungen als Führungskraft bei der Deutschen Telekom während ihrer rasanten Wachstumsphase“, fasste GoverMedias CEO Roland J. Bopp abschließend zusammen.

Diese Zukunftspläne und das bisherige Wachstum gepaart mit dem hochkarätigen Management der Gesellschaft begeistert auch die Analysten von Zacks Small-Cap Research, die ein Kursziel von 1,- CAD bis 1,25 CAD ausgerufen haben. Den kompletten Research-Bericht stellen wir Ihnen hier kostenfrei zur Verfügung!















































