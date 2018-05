GoverMedia Plus Canada Corp. erreicht geplante Meilensteine

GoverMedia Plus Canada Corp. (WKN: A2JF6W / CSE: MPLS) konnte bedeutende Meilensteine für seine vielversprechende Internet-Plattform für den russischsprachigen Raum erreichen. So konnte seit Februar 2018 die Zahl der aktiven User von 60.000 auf 140.000 gesteigert werden und die Zahl der aktiven User konnte damit im Vergleich zum Februar mehr als verdoppelt werden. Durch die höhere Anzahl von Usern hat auch die User-Aktivität auf GoverMedias Internet-Handelsplattform zugenommen. Schon zu Beginn des Jahres konnte das Unternehmen die ersten Transaktionen von Waren und Dienstleistungen verbuchen. In den vergangenen Wochen aber zeigen die Interaktionen der User exponentielles Wachstum, weshalb GoverMedia an seinem selbst ausgerufenen Ziel von 1,0 Mio. User in den kommenden 12 Monaten festhält.

Zudem hat die Gesellschaft durch Neuzugänge die Schlüsselarbeitskräfte, wie zum Beispiel das Vertriebs- und Marketingpersonal, aufgestockt. Somit beschäftigt GoverMedia derzeit mehr als 10 Mitarbeiter in der Vertriebs- und Marketingabteilung. Neu in das Unternehmen kam auch Arvin Ramos, der als CFO gewonnen werden konnte. Ramos arbeitete bereits bei verschiedenen börsennotierten Gesellschaften als CFO und ist seit 20 Jahren in den Bereichen Technologie und Bankenwesen aktiv, weshalb er perfekt in GoverMedias Team passt. Denn alle Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über umfassendes Vertriebs-Know-how auf lokaler Ebene und können ein hochkarätiges Netzwerk von potenziellen Kunden und Partnern vorweisen.

Um die Infrastruktur der Plattform zu verbessern und so die Unternehmer in ihrem täglichen Betrieb zu unterstützen, richtet GoverMedia gegenwärtig eine entsprechende Infrastruktur ein. Über die unternehmenseigene Plattform werden die Unternehmen zukünftig auf GM+ CRM zugreifen können, um die Interaktion mit den Kunden zu verbessern, Marketingbudgets zu optimieren, Umsätze zu steigern und ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Außerdem hat GoverMedia seine Big Data-Algorithmen eingebunden, um große Datensätze in Echtzeit zu verarbeiten und so eine effiziente Analyse der Ergebnisse zu ermöglichen.

Mit dem Ambassador Programm (Programm für Markenbotschafter) hat GoverMedia dort, wo eine Reihe von Online-Unterstützern des Unternehmens die Marke GoverMedia in speziellen Gebieten/Ländern aktiv promoten, ein Vergütungs- und Prämiensystem eingeführt.

Roland J. Bopp, der CEO der Gesellschaft, zeigte sich zufrieden mit dem geleisteten und sagte: „Basierend auf dem wachstumsstarken Markt des Internethandels in den russischsprachigen Ländern und ausgestattet mit einer voll funktionsfähigen Internet-Handelsplattform und einem Technologie-, Finanz- und operative Managementteam mit internationalem Know-how, das unsere Geschäftsstrategie umsetzt, ist GoverMedia Plus Canada Corp. auf bestem Weg, im russischsprachigen Internethandel erfolgreich zu sein und den Unternehmenswert im Sinne der Anleger zu steigern.“

Während der vergangenen sechs Monate hat sich GoverMedia Plus Canada Corp. vor allem darauf konzentriert, seine Internet-Plattform konstant zu verbessern und weiterzuentwickeln. Zudem wurden neue Entwicklungs- und Wachstumschancen sondiert und entsprechende marktstrategische Maßnahmen umgesetzt. Die derzeit schon bestehenden Funktionalitäten der GoverMedia-Plattform bieten schon jetzt viele Möglichkeiten den Bereich der kommerziellen Anwendungen zu erweitern. GoverMedia Plus will seine Wachstumsziele nicht nur durch organisches Wachstum erreichen, sondern prüft dazu auch potentielle Unternehmensakquisitionen.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





