Google-Gründer ziehen sich zurück

Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Larry Page tritt als Vorstandschef beim Alphabet zurück. Zum Nachfolger wurde Sundar Pichai ernannt, der bislang die Tochter Google führt. Im Klartext: Pichai wird demnach künftig sowohl als Vorstandschef von Alphabet als auch von Google agieren. Auch Mitgründer Sergey Brin zieht sich aus dem Management zurück. Mitreden werden Page und Brin trotzdem weiterhin: Sie behalten ihre Posten im Verwaltungsrat, der dem Vorstand übergeordnet ist. Anleger nahmen die News gelassen auf, am Aktienmarkt gab es nachbörslich zunächst kaum eine Reaktion. EUWAX

