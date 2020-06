Goods for Life – Alles, was man zum Leben braucht!

Sie zählen nicht zwingend zu den Anlegerlieblingen an den Aktienmärkten: Die Aktien von Henkel, Merck, Beiersdorf & Co. Vielmehr gelten sie als solide, defensive Unternehmen. Ihre Stärke spielen sie aus, wenn die Konjunktur schwächelt. Schließlich bleibt die Nachfrage nach Gütern des täglichen Gebrauchs, wie beispielsweise Medikamente, Nahrungsmittel und Körperpflegeprodukte, auch in solchen Phasen meist stabil.

Bestes Beispiel ist die aktuelle Coronakrise. Pharmariesen wie GlaxoSmithKline präsentierten gute Ergebnisse für das zurückliegende Geschäftsquartal und blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Hersteller von Pflegeprodukten wie Beiersdorf zeigen in diesem Geschäftssegment ebenfalls Wachstum. Nach Einschätzung der Experten des Analystenhauses Statista könnte der Bereich persönlicher Haushaltsprodukte bis 2024 um rund sechs Prozent pro Jahr wachsen. Dem globalen Pharmasektor traut die Unternehmensberatung PwC bis 2025 ihrer jüngsten Studie zufolge gar ein jährliches Wachstum von knapp sieben Prozent zu. Von diesem Trend könnten die Hersteller dieser Güter entsprechend profitieren.

Die HypoVereinsbank hat gemeinsam mit iSS ESG Research einen neuen Index entwickelt. Den UC ESG Goods for Life Index. ESG steht dabei für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Der UC ESG Goods for Life Index kombiniert das Potenzial strenger iSS ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit mit stabilen Wachstumschancen für Hersteller von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Aus dem Universum der 600 größten europäischen Aktien-Gesellschaften werden zunächst diejenigen der Branchen Nahrungsmittel und Getränke, Gesundheit bzw. Pharma sowie Waren für den Haushalt oder den persönlichen Bedarf selektiert. Anschließend werden diese Unternehmen einer Nachhaltigkeitsprüfung durch iSS ESG unterzogen und bewertet. In einem ersten Schritt werden alle Unternehmen, die nicht die Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeits-kriterien erfüllen, aussortiert. Aus den verbliebenen werden nun die 30 mit der höchsten ESG-Bewertung ausgewählt und ihre Aktien in den Index aufgenommen.

Dazu zählen aktuell neben den bereits genannten auch Unternehmen wie Electrolux, L´Oreal und Siemens Healthineers. Die Gewichtung der Aktien im Index erfolgt nach Marktkapitalisierung und Streubesitz und die Nettoausschüttungen von Dividenden werden im Index reinvestiert. Das Open End Index Zertifikat schüttet halbjährlich (März/September) eine feste Indexdividende in Höhe von 1,25 Prozent des Indexwertes aus. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Produkt um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG handelt. Im Falle einer Insolvenz, das heißt Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert UC ESG Goods for Life Index I ISIN/WKN DE000HVB4GL9/HVB4GL* Rückzahlungstermin Open End* Währung EUR Indexgebühr 1,5% p.a. Verkaufspreis EUR 102,51 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 05.06.2020

