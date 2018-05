Goliath Resources will mit 2,8 Mio. CAD in die Explorationssaison starten

Nur vier Wochen nach dem erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde über 1,4 Mio. CAD kündigt Goliath Resources Limited (TSXV: GOT; FRA: B4IE) eine weitere Kapitalrunde über nochmals 1,4 Mio. CAD an - und zwar zu Platzierungspreisen von 0,11 CAD für internationale Investoren und 0,15 CAD in einem Steuersparmodell für kanadische Zeichner.

Wie das Unternehmen heute bekanntgab, soll die Platzierung schon Ende der Woche abgeschlossen sein. Das frische Geld wird die Kapitalausstattung des Unternehmens auf insgesamt 2,87 Mio. CAD erhöhen. Mit dieser Summe wäre Goliath fürs Erste ausreichend für die bevorstehende Explorationssaison finanziert.

Als Besonderheit an der Finanzierung ist zu vermerken, dass die Investoren so genannte Units mit jeweils einem vollen Warrant (Kaufrecht) zeichnen. Die einfachen Units bei 0,11 CAD haben einen vollen Warrant bei 0,22 CAD, der zwei Jahre läuft. Die steuerbegünstigten Flow-Through Units liegen bei 0,15 CAD und haben ebenfalls einen vollen Warrant, der zwei Jahre lang zum Kauf einer Aktie bei 0,30 CAD berechtigt.

Das Interessante ist, dass sich Goliath das Recht vorbehält, die Laufzeit der Warrants unter bestimmten Voraussetzungen abzukürzen. Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Nach Ablauf der viermonatigen Haltefrist müsste die Aktie von Goliath mindestens zehn Tage lang oberhalb der Marke von 0,44 CAD bzw. 0,60 CAD handeln. Dann kann Goliath die Halter der Warrants informieren, dass die Warrants innerhalb der nächsten 30 Tage auslaufen. Effektiv käme dies der Aufforderung gleich, die Warrants auszuüben. Wenn es gut für Goliath läuft, könnte das Unternehmen auf diese Weise ggf. rund 6 Mio. CAD an frischem Kapital einsammeln.

Goliath Resources Limited fokussiert sich auf das Goldene Dreieck im Nordwesten von British Columbia. Es kontrolliert 100% von vier Projekten Bingo, Golddigger, Lucky Strike und Copperhead mit mehr als 44.000 Hektar. Alle vier Liegenschaften weisen anomale Gold-, Silber- und / oder Kupferproben in Grab- und Kanalproben an der Oberfläche. Die neuen Entdeckungen liegen in einem Gebiet abschmelzender Gletscher in der Umgebung bekannter erstklassiger Lagerstätten.



