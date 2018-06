Goliath Resources mit 3 Mio. CAD jetzt durchfinanziert

Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IE) hat in kurzer Folge eine zweite Finanzierungsrunde über rund 1,6 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt hat das Unternehmen damit in den zurückliegenden fünf Wochen CAD 3.069.436 an frischem Kapital aufgenommen, bei Kursen von 0,11 CAD bzw. 0,15 CAD (steuerbegünstigt für kanadische Zeichner). Als Reaktion auf den Abschluss der Finanzierung stieg die Aktie von Goliath bei guten Umsätzen auf zuletzt 0,165 CAD. Goliath hat damit seit unserer Erstvorstellung am 8. Mai rund 40 Prozent hinzugewonnen.

Roger Rosmus, Chief Executive Officer, sieht das Vertrauen der Investoren als Beweis für die Qualität und das Potenzial der Bohrziele im so genannten Golden Triangle von British Columbia. Goliath sei jetzt für sämtliche Explorationsvorhaben voll finanziert, so Rosmus.

Eine Schlüsselfigur bei Goliath ist Bill Chornobay, COO von Goldstrike Resources & Manager des so genannten J2 Syndicate. Er fungiert offiziell nur als Berater von Goliath, steckt aber im Wesentlichen hinter der Projektakquise. Bills Erfolgsbilanz in 30 Jahren ist beeindruckend. Sein CV ist Stoff für eine längere Lektüre.

Zuletzt zeichnete Bill verantwortlich für eine Explorationsallianz zwischen Goldstrike (TSXV: GSR) und Newmont (NYSE:NEM), bei der Newmont bis zu 53 Mio. CAD für einen 51prozentigen Anteil an dem Projekt im Yukon erwerben kann. Last but not least hat Bill selbst mehr als 150 Mio. CAD an Eigenkapital für verschiedene Unternehmen eingeworben, u.a. auch von Sprott Asset Management. Auch solche lang etablierten Beziehungen könnten in Zukunft nützlich sein.



